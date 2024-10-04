Дивне прохання принца Вільяма до королеви Єлизавети II напередодні весілля Гаррі та Меган: про що воно було

Принц Вільям ніколи не приховував, що був проти поспішного шлюбу свого молодшого брата з американською акторкою.

Кажуть, Вільям просив покійну королеву Єлизавету II прояснити одне питання перед тим, як принц Гаррі одружився з Меган Маркл. Вважається, що розбіжності між колись близькими братами почалися після весілля, але деякі вважають, що насправді тріщини стали помітні ще напередодні весілля у Віндзорі.

Принц Вільям та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Вільям та інші королівські родичі були стурбовані швидким рішенням Гаррі одружитися. Це призвело до того, що Вільям висловив одне прохання бабусі, а саме він просив, щоб Меган не давали дозволу носити прикраси його матері принцеси Діани.

Про це у своїй книжці "Кетрін, принцеса Уельська: Біографія" написав автор Роберт Джобсон. Він стверджує, що Вільям просив покійну королеву Єлизавету дати йому запевнення в тому, що Меган не буде дозволено носити будь-які прикраси принцеси Діани, пише express.co.uk.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

"До того часу, як Вільяма затвердили як шафера, стосунки з Гаррі погіршилися. Мені сказали, що він все ще був стурбований цим шлюбом і запросив у королеви запевнення в тому, що наречена Гаррі не носитиме жодних прикрас принцеси Діани, хоча його власній дружині було дозволено їх носити.

Весілля Меган і Гаррі відбулося у травні 2018 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорі і було приголомшливо успішним. І хоча Меган не одягла жодної з прикрас Діани під час весільної церемонії, вона з'явилася з аквамариновою каблучкою Діани на вечірньому прийомі.

Меган Маркл та принц Гаррі у день свого весілля / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали про улюблені прикраси герцогині Сассекської.

Меган Маркл з каблучкою Діани та принц Гаррі у день свого весілля / Фото: Associated Press

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