Дивний вчинок принца Ендрю здивував королівських шанувальників у Сандрінгемі

Принц Ендрю разом із членами своєї сім'ї відвідав різдвяну службу в Сандрінгемі цього року та привернув увагу журналістів дивним вчинком.

Герцог Йоркський, який був замішаний у великому сексуальному скандалі, сказав королівській шанувальниці в натовпі "встати на газету", щоб зігрітися, якшо вона замерзла.

Коли Ендрю розмовляв з людьми, які прийшли привітати королівську сім'ю, він раптово запитав одну жінку, чи не змерзла вона. А коли вона відповіла, що замерзає, герцог сказав: "Ви знаєте, що фокус у тому, щоб принести газету? Встаньте на газету, і ви утеплите свої ноги".

Леді, яка стояла зі своїм собакою, явно не очікувала отримати пораду, сказала "дякую", перш ніж Ендрю пішов.

Принц Ендрю у Снадрінгемі, 2022 рік / Фото: Getty Images

Як написало видання Daily Mail, місцевий житель, який знімав це на відео, сказав: "Все це було справді дивно".

Зазначимо, що ніхто не очікував побачити на цій королівській прогулянці принца Ендрю, який більше не є старшим членом сім'ї та не виконує жодних королівських обов'язків. Герцог йшов позаду високопоставлених членів сім'ї, коли юрби людей вишикувалися вздовж дороги біля церкви святої Марії Магдалини на традиційній різдвяній службі у Норфолку.

Британська королівська родина у Сандрінгемі / Фото: Getty Images

Запрошення Ендрю було сприйнято деякими як потенційна оливкова гілка з боку короля Чарльза III по відношенню до опального герцога.

Принц Ендрю / Фото: Associated Press

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