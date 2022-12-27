Дивний вчинок принца Ендрю здивував королівських шанувальників у Сандрінгемі

Принц Ендрю разом із членами своєї сім'ї відвідав різдвяну службу в Сандрінгемі цього року та привернув увагу журналістів дивним вчинком.
Герцог Йоркський, який був замішаний у великому сексуальному скандалі, сказав королівській шанувальниці в натовпі "встати на газету", щоб зігрітися, якшо вона замерзла.
Коли Ендрю розмовляв з людьми, які прийшли привітати королівську сім'ю, він раптово запитав одну жінку, чи не змерзла вона. А коли вона відповіла, що замерзає, герцог сказав: "Ви знаєте, що фокус у тому, щоб принести газету? Встаньте на газету, і ви утеплите свої ноги".
Леді, яка стояла зі своїм собакою, явно не очікувала отримати пораду, сказала "дякую", перш ніж Ендрю пішов.
Як написало видання Daily Mail, місцевий житель, який знімав це на відео, сказав: "Все це було справді дивно".
Зазначимо, що ніхто не очікував побачити на цій королівській прогулянці принца Ендрю, який більше не є старшим членом сім'ї та не виконує жодних королівських обов'язків. Герцог йшов позаду високопоставлених членів сім'ї, коли юрби людей вишикувалися вздовж дороги біля церкви святої Марії Магдалини на традиційній різдвяній службі у Норфолку.
Запрошення Ендрю було сприйнято деякими як потенційна оливкова гілка з боку короля Чарльза III по відношенню до опального герцога.
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