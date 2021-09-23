Дизайнери і зірки збирають гроші на реставрацію Центру крові у Києві

Дизайнери і зірки збирають гроші на реставрацію Центру крові у Києві

Українські дизайнери, зірки і ресейл-платформа об'єдналися з благодійною місією.

Проблема дефіциту донорської крові досягла національних масштабів — зараз в Україні її в три рази менше необхідного, а центри крові потребують капітального ремонту і підтримки.

Перша в Україні онлайн ресейл-платформа з продажу та купівлі люксових речей The Originals і донорська платформа ДонорUA об'єдналися навколо цієї проблеми. Разом вони створили благодійний проєкт #SHARITY з дизайнерами, а також відомою українською благодійницею Єлизаветою Юрушевою, інфлюенсерками Оленою Мандзюк, Катею Кузьменко, дизайнеркою Марією Маслій.

Сукня-сорочка BOBKOVA, босоніжки MARSALA/Прес-служба

Українські бренди, які підтримали ініціативу, представили для колаборації ексклюзивні апсайклречі в одиничному екземплярі.

Костюм ARTEMKLIMCHUK/Прес-служба

ArtemKlimchuk доповнив костюм кутюрними аплікаціями, BOBKOVA і Nadya Dzyak реконструювали сорочки з архівних колекцій, MARSALA доповнив класичну модель босоніжок скарбами з дитячої шкатулки, Gunia Project створили керамічну вазу з розписом.

Блуза NADYA DZYAK/Прес-служба

Босоніжки MARSALA/Прес-служба

Унікальні речі від дизайнерів і одяг з особистого гардеробу Єлизавети Юрушевої, Олени Мандзюк, Каті Кузьменко та Марії Маслій можна придбати на сайті The Originals. Стати учасником проєкту можуть усі охочі. Для цього достатньо віддати свої речі для продажу на платформу і відзначити, що частина або всі кошти ви хотіли б передати на підтримку проєкту. Отримані кошти підуть на реставрацію Центру крові при Національному інституті раку у Києві. Таким чином, даючи друге життя речам, можна дати життя людям.

Сукня-сорочка BOBKOVA/Прес-служба

Сукня-сорочка BOBKOVA/Прес-служба

Блуза NADYA DZYAK/Прес-служба

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання