Дизайнерка легендарної весільної сукні принцеси Діани розповіла про першу зустріч із нею

Британська дизайнерка Елізабет Емануель, яка працювала з принцесою Діаною кілька років, а також створила її знамениту весільну сукню, розповіла, як познайомилася леді Спенсер.

Своєю історією Елізабет поділилася з виданням Daily Mail.

Зустріч дизайнерки та майбутньої принцеси відбулася після заручин леді Спенсер із принцом Чарльзом. На момент їхнього знайомства Діана вже встигла стати зіркою, оскільки усі про неї говорили, вона часто з'являлася у телевізорі, а також її фото публікували газети та журнали – для британців вона була чимось на кшталт попікони. Однак у житті та кар'єрі Елізабет Емануель та її чоловіка Девіда леді Ді також відіграла дуже важливу роль – забезпечила їм місце в історії.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Знайомство дизайнерами (тоді Елізабет працювала з чоловіком і дизайн сукні вони теж розробили разом) з Діаною почалося з блідо-рожевої блузки, яку ті надіслали британському Vogue для фотосесії. На той момент вони не знали, що красунею, якій судилося носити блузку, була леді Діана Спенсер. Їй так сподобалася блузка, що вона спитала, хто її дизайнер. Потім дізнавшись про контакти, вона зателефонувала їм і записалася на прийом, але не назвала імені.

Принцеса Діана та Елізабет Емануель / Фото: Getty Images

Елізабет Емануель згадує, що була вражена, коли Діана з'явилася біля її дверей. На той час вже було оголошено про заручини, і Діана була дуже відомою. Дизайнерка також згадала, що того дня на Діані був маленький светр, спідниця і, можливо, перли.

"Вона була такою молодою, такою милою і сором'язливою, і це було справді весело", — сказала Елізабет.

Принцеса Діана та Елізабет Емануель / Фото: Getty Images

"Для неї була велика пригода раптово побачити весь одяг у шоурумі. І вона дійсно дуже довіряла нам, щоб ми придумали одяг, який їй підходив. І для нас це було так радісно познайомитися з ним".

Під час роботи над весільною сукнею команда дизайнерів із 12 осіб працювала в таємниці, щоб зберегти деталі вбрання. Спеціальні люди охороняли весільну сукню, і щоночі її замикали в сейфі. За словами дизайнерки, газети пропонували тисячі фунтів її команді за будь-яку інформацію, але співробітники відмовлялися від них з поваги до Діани.

Ескіз сукні принцеси Діани / Фото: Getty Images

"Ми однозначно перестаралися. Я маю на увазі, ми були молоді, тільки-но закінчили коледж. Ми сказали: "Давайте зробимо це. Давайте збожеволіємо". У соборі Святого Павла є величезний прохід. Давайте прикрасимо мереживо всіма прикрасами і зробимо з нього ідеальну сукню казкової принцеси. І ми це зробили. І я не думаю, що ви побачите ще одну таку саму", — сказала Емануель.

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза / Фото: Associated Press

Також дизайнерка відповіла, чи не втомилися вона відповідати на запитання про Діану та її знамениту сукню.

"Це був такий привілей і честь бути частиною всього цього, бути частиною історії, — сказала вона. — Я ніколи не втомлюся від цього, тому що це був просто незвичайний період у моєму житті і — це було просто чудово!"

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

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