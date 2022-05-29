Дизайнерки зі Львова створили патріотичні футболки і викликали ажіотаж на Каннському кінофестивалі

Досі вони працювали в люкс-сегменті. Але через війну потреби в ньому немає. Тож перепрофільовуються, щоби підтримати своїх працівників і допомогти країні.

Більше про модний фронт розповідає кореспондентка ТСН Марічка Кужик.



Канни, престижна церемонія "Оскар для блогерів". З футболкою з принтами кольорів українського прапора фотографуються і світові зірки, і вітчизняні. Акторка серіалу "Пліткарка" Келі Разерфорд, український фуд-блогер Євген Клопотенко, інфлуенсерка Євгенія Гордієнко. А тіктокер з 150 мільйонною аудиторією Хабі Ламе залишає на футболці автограф. Ці футболки – створили львівська дизайнерка Оксана Караванська та її партнерка Ксенія Уманська.

"Те що я роблю - це лакшері-сегмент. І з ним в Україні дуже складно і воно нікому не потрібне. Я не планувала в принципі їхати до Європи, тому що настрій був самі розумієте який, а потім я собі подумала, там же ж буде стільки людей і вони всі ніби підтримують нас але треба зробити, шоб вони ще більше нас підтримували", - розповідає Оксана Караванська.

Футболки розписані вручну. Наразі є три різні принти з голубами. Авторка ескізів - Ксенія Уманська.

"На цьому принті зображена єдність нації, ми бачимо великого голуба, який об’єднує маленьких різних голубів, тут є кольоровий акцент, який символізує надію. Футболки спричинили справжній ажіотаж . Їх хочуть у всіх куточках світу. Тепер я перетворилася на масовочне виробництво і шукаю де б виготовити футболки, бо є великий запит на них. Як доставити за кордон, тому що море запитів - Фінляндія, Швеція, Канада, США", - розповідає Ксенія.

Частину коштів від продажу перерахують на допомогу Збройним силам. А виробництво допоможе економіці країни.

Марія Гражина Чаплін у сукні від Оксани Караванської / Фото: Getty Images

А ще Оксана Караванська створила дві синьо-жовті сукні, у яких на червоній доріжці Канського кінофестивалю та церемонії "Оскар для блогерів" дефілювали гості. Суконь з голубами, каже, теж слід чекати.

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