Для коргі і не лише: королева Єлизавета II випускає парфум для собак

Для коргі і не лише: королева Єлизавета II випускає парфум для собак

Нещодавно ми розповідали вам, що королева Єлизавета II випустила власну марку приправ, включаючи томатний кетчуп і коричневий соус (схожий на соус для стейків).

А тепер, згідно з інформацією видання The Sun, Її Величність потішить і чотирилапих улюбленців, до того ж не лише своїх.

Йдеться про парфум для собак, який називається The Happy Hounds Dog Cologne. Єлизавета II дуже любить собак, за все життя у неї було близько 30 домашніх улюбленців, переважно породи коргі та доргф (це змішана порода такси та коргі). Парфум випустить не сама королева, він буде представлений як один із сувенірів на честь її платинового ювілею правління, а продаватиметься в сувенірному магазині маєтку королеви в Сандрінгемі.

Принцеса Єлизавета із собаками породи коргі / Getty Images

Парфум Happy Hounds Dog пахне "прогулянкою узбережжям". Це багатий мускусний аромат із цитрусовими нотами бергамоту. На пляшках зображено герб Сандрінгемського королівського маєтку, резиденції королеви в Норфолку, вартість такого парфуму становитиме 9,99 фунтів стерлінгів (трохи більше 12 доларів).

Королева Єлизавета II із собаками породи коргі / Getty Images

Парфум, яким потрібно бризкати на щойно вимитого собаку, придумав парфумер-ремісник Norfolk Natural Living. Це аромат унісекс, який підійде і для самців, і для самок. А ось чи користується Єлизавета II ним для своїх собак (зараз у неї два вихованці – дорги Кенді та Мюїк), невідомо.

Королева Єлизавета II (нинішній улюбленець монархині Кенді) / Associated Press

Читайте також: