Для вечірнього перегляду: сучасні українські фільми про життя і війну

Ці стрічки точно не залишать вас байдужими.
Журнал "Wonderzine Україна" опублікував в Instagram список українських фільмів для вечірніх переглядів.
"Ми зібрали знакові стрічки, які розповідають про життя українців, їхні болі, переживання та пошуки себе", - йдеться у дописі.
"Стрімголов"
Історія випадкової зустрічі музиканта Антона, який після невдалої спроби збудувати кар’єру за кордоном, повернувся до України, і Каті, яка знімає квартиру на Троєщині й також намагається знайти себе.
"Брама"
Головна героїня Баба Пріся живе в Чорнобильській зоні відчуження й одного дня отримує містичне попередження про неминучу катастрофу.
"Коли падають дерева"
Історія дівчинки-підлітка Лариси, яка до нестями закохана в молодого бандита Шрама, через що стикається з осудом усього села та родини.
"Явних проявів немає"
Документальна стрічка про жінку-військову, яка повернулася з війни та проходить реабілітацію з психологами.
"Атлантида"
Події розгортаються у 2025 році на Донбасі, після перемоги України у війні з Росією. Маючи під ногами заміновану пустелю, на яку перетворилася земля, яка колись процвітала, герой уперто шукає причини, щоб тут залишитися.
"Погані Дороги"
Сюжет фільму складається з п’яти новел про мешканців сходу України, чиє життя проходить по обидва боки від лінії розмежування. П’ять розбитих доріг – п’ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду.
"Із зав’язаними очима"
Сюжет розповідає про спортсменку Юлію і її спроби жити далі після того, як її хлопець загинув у зоні АТО, однак минуле ніяк не полишає дівчину.
Нагадаємо, бандурист Ярослав Джусь випустив фільм "Fairytale" about the WAR про перші тижні повномасштабного російського вторгнення в Україну. У стрічці зібрані факти і докази агресії РФ в Україні.
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