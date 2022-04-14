Для вечірнього перегляду: сучасні українські фільми про життя і війну

Для вечірнього перегляду: сучасні українські фільми про життя і війну

Ці стрічки точно не залишать вас байдужими.

Журнал "Wonderzine Україна" опублікував в Instagram список українських фільмів для вечірніх переглядів.

"Ми зібрали знакові стрічки, які розповідають про життя українців, їхні болі, переживання та пошуки себе", - йдеться у дописі.

"Стрімголов"

Історія випадкової зустрічі музиканта Антона, який після невдалої спроби збудувати кар’єру за кордоном, повернувся до України, і Каті, яка знімає квартиру на Троєщині й також намагається знайти себе.

"Брама"

Головна героїня Баба Пріся живе в Чорнобильській зоні відчуження й одного дня отримує містичне попередження про неминучу катастрофу.



"Коли падають дерева"

Історія дівчинки-підлітка Лариси, яка до нестями закохана в молодого бандита Шрама, через що стикається з осудом усього села та родини.



"Явних проявів немає"

Документальна стрічка про жінку-військову, яка повернулася з війни та проходить реабілітацію з психологами.



"Атлантида"

Події розгортаються у 2025 році на Донбасі, після перемоги України у війні з Росією. Маючи під ногами заміновану пустелю, на яку перетворилася земля, яка колись процвітала, герой уперто шукає причини, щоб тут залишитися.



"Погані Дороги"

Сюжет фільму складається з п’яти новел про мешканців сходу України, чиє життя проходить по обидва боки від лінії розмежування. П’ять розбитих доріг – п’ять історій про любов, ненависть, довіру, зраду.



"Із зав’язаними очима"

Сюжет розповідає про спортсменку Юлію і її спроби жити далі після того, як її хлопець загинув у зоні АТО, однак минуле ніяк не полишає дівчину.

Нагадаємо, бандурист Ярослав Джусь випустив фільм "Fairytale" about the WAR про перші тижні повномасштабного російського вторгнення в Україну. У стрічці зібрані факти і докази агресії РФ в Україні.

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