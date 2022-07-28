До 25-річчя від дня смерті Діани: HBO представив трейлер нового документального фільму про принцесу Уельську

Офіційний трейлер напередодні було представлено HBO. У фільмі режисер використав лише архівні аудіо- та відеозаписи принцеси Діани, які показують її шлях до неймовірної популярності та трагічну смерть.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Через двадцять п'ять років після передчасної смерті принцеси Діани новий документальний фільм розповідає про її життя в очах громадськості з використанням архівних кадрів.

Фільм називається "Принцеса", його прем'єра відбудеться 13 серпня. Фільм досліджує складні стосунки принцеси Діани із засобами масової інформації, починаючи від перших днів її роману з принцом Чарльзом і закінчуючи тим, що вони потрапили до заголовків після розлучення.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

А зрештою демонструє, як безумство папараці вплинуло на саму Діану і, можливо, призвело до її трагічної смерті 31 серпня 1997 року.

Принцеса Діана / Фото: Associated Press

Як пише People, фільм "Принцеса" — це інтуїтивне занурення в життя Діани під постійним і часто нав'язливим поглядом засобів масової інформації", — повідомляє HBO. "Фільм розгортається так, ніби він був у теперішньому, дозволяючи глядачам випробувати непереборне обожнення, але також і пильну увагу до кожного руху Діани та постійне судження про її характер. Завдяки архівним матеріалам фільм також є відображенням суспільства на той час, він розкриває власні турботи, страхи, прагнення та бажання публіки”.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого року принцесі Уельській виповнилося б 60 років. До ювілею Діани ми зібрали для вас добірку фільмів про неї.