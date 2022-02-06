До 70-річчя її правління: Букінгемський палац опублікував нове фото Єлизавети II

70 років тому Єлизавета Александра Марія Віндзор зійшла на престол, ставши королевою Великої Британії.

Букінгемський палац опублікував нове фото Єлизавети II до 70-річчя її правління. На знімку монархиня зображений поруч зі знімком свого батька — Георга VI, який помер рівно 70 років тому — 6 лютого 1952 року.

Також на фото з Її Величністю одна із її знаменитих червоних коробок. За останні 70 років королева щодня отримувала газети від своїх особистих секретарів або через цю червону скриньку. Також у ящику зберігаються документи, що інформують Її Величність про події в парламенті, закордонні справи, справи Співдружності, а також державні документи, що вимагають її підпису та королівської згоди.

На знімку Єлизавета II позує у жовто-зеленій сукні, з макіяжем та улюбленими перлами. Вбрання королеви прикрашають дві діамантові брошки у вигляді листя плюща, які були подарунком її матері на 21-й день народження.

Також у цей день королеву привітав її старший син, принц Чарльз. В офіційній заяві він подякував матері за рішення наділити його дружину герцогиню Корнуольську Каміллу титулом "королева-консорт", який вона отримає, коли корона перейде Чарльзу.

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