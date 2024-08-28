"До біса протоколи": Олена Зеленська вийшла на сцену урочистої церемонії у туристичних черевиках

Олена Зеленська під час церемонії нагородження відзнакою президента "Національна легенда України" з'явилася на сцені у зручному туристичному взутті, про яке вона розповіла під час своєї промови.

Перша леді зізналася, що його їй подарував американський бізнесмен і філантроп Говард Баффет, якому вона цього дня вручила нагороду.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Одного разу він побачив, що мені дійсно важко, я не витримую його темпу, не встигаю за ним на підборах, і подарував мені туристичні чоботи. Такі ж самі, як і в нього, які він постійно носить. І відтоді під час кожної нашої зустрічі перевіряє, взула я їх чи ні. І, здається, ображається, коли я не в них. Тому я не могла сьогодні вчинити інакше: до біса протоколи, коли від тебе цього очікують", – сказала Олена і продемонструвала взуття.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Потім до неї на сцену вийшов Баффет у схожих черевиках.

Говард Баффет і Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Після цього дружина президента перевзулася у чорні гостроносі слінгбеки. На ній також був штанний діловий чорний костюм і розкішна біла вишиванка з барвистим орнаментом.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, на заходах, присвячених Дню Незалежності України Олена Зеленська продемонструвала ефектний образ у гарній біло-чорній вишиванці вільного силуету і з об'ємними рукавами від українського бренду GUNIA Project.

Читайте також: