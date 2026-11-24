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До будинку принца та принцеси Уельських проникли зловмисники, поліція проводить розслідування
Поліція розслідує проникнення кількох зловмисників до Анмер-голу – заміської резиденції принца Вільяма та принцеси Кейт Уельських, розташованій в їхньому маєтку Сандрінгем.
У заміській резиденції принца та принцеси Уельських у Норфолку стався інцидент, який знову викликає побоювання щодо безпеки британської королівської родини.
За даними газети The Sun, у ніч на понеділок кілька зловмисників проникли до Анмер-голу. Поліція розпочала розслідування, щоб встановити, як зловмисники проникли на територію маєтку, розташованого на території Сандрінгему, однієї з приватних резиденцій королівської родини.
На той момент Вільяма, Кейт та їхніх трьох дітей у цьому будинку не було. Сім'я перебує у Форест-Лоджі, своїй резиденції у Віндзорі, де вони живуть більшу половину навчального року, тому всі вони були у безпеці. Однак Анмер-гол, як і раніше, залишається місцем, яке принц і принцеса Уельські часто відвідують у вихідні та під час шкільних канікул.
Цей будинок із десятьма спальнями був весільний подарунок від королеви Єлизавети II і посідає особливе місце в історії родини Віндзорів.
Цей будинок набув особливого значення для Кейт під час її хвороби та одужання. Анмер-гол був одним із місць, де вона знайшла прихисток після того, як їй поставили діагноз рак, і послужив місцем знімань відео, в якому вона оголосила про завершення хіміотерапії.
Кенсінгтонський палац поки що відмовився коментувати злом, посилаючись на свою звичайну політику не коментувати питання безпеки. Принц і принцеса Уельські перебувають під постійною збройною охороною як члени королівської сім'ї.