Кейт та Вільям Уельські / © Associated Press

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У заміській резиденції принца та принцеси Уельських у Норфолку стався інцидент, який знову викликає побоювання щодо безпеки британської королівської родини.

За даними газети The Sun, у ніч на понеділок кілька зловмисників проникли до Анмер-голу. Поліція розпочала розслідування, щоб встановити, як зловмисники проникли на територію маєтку, розташованого на території Сандрінгему, однієї з приватних резиденцій королівської родини.

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Анмер-гол у Сандрінгемі / © Getty Images

На той момент Вільяма, Кейт та їхніх трьох дітей у цьому будинку не було. Сім'я перебує у Форест-Лоджі, своїй резиденції у Віндзорі, де вони живуть більшу половину навчального року, тому всі вони були у безпеці. Однак Анмер-гол, як і раніше, залишається місцем, яке принц і принцеса Уельські часто відвідують у вихідні та під час шкільних канікул.

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Цей будинок із десятьма спальнями був весільний подарунок від королеви Єлизавети II і посідає особливе місце в історії родини Віндзорів.

Цей будинок набув особливого значення для Кейт під час її хвороби та одужання. Анмер-гол був одним із місць, де вона знайшла прихисток після того, як їй поставили діагноз рак, і послужив місцем знімань відео, в якому вона оголосила про завершення хіміотерапії.

Принц Вільям та принцеса Кейт / © Associated Press

Кенсінгтонський палац поки що відмовився коментувати злом, посилаючись на свою звичайну політику не коментувати питання безпеки. Принц і принцеса Уельські перебувають під постійною збройною охороною як члени королівської сім'ї.

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