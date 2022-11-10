До букету проблем додалися нові: нездоровий Путін знайшов спосіб "залягти на дно"

Давно ми не чули новин про стан здоров'я кремлівського "фюрера" Путіна. Говорять, він готується до тривалої ізоляції у своєму бункері, де планує провести всю зиму.

Новими подробицями про те, як почувається кремлівський лідер, який програє по всіх фронтах війну, розв'язану ним же в Україні, поділився телеграм-канал Generall SVR. Кажуть, здоров'я Путіна на тлі постійного стресу все частіше викликає занепокоєння у його оточення і, ймовірно, найбільше у лікарів, які всюди супроводжують президента РФ.

"У зв'язку з онкологією у Путіна серйозні проблеми з травленням і він останні кілька місяців перебуває на жорсткій дієті. Плюс напади кашлю, запаморочення, порушення сну, болі в животі, постійна нудота, і це не рахуючи проблем з проявом симптомів хвороби Паркінсона і шизоафективного розладу. Путін постійно приймає лікарські препарати, а підготувати президента до показу на публіці стає все складніше. До цього варто додати ризики в плані особистої безпеки", — пишуть на каналі.

У зв'язку з усім цим "букетом" проблем президент ухвалив рішення ізолюватися після Нового року та проводити час в одній зі своїх резиденцій. Однак терміни реалізації цього плану поки що точно нікому невідомі.

Путін / Фото: Associated Press

Раніше лікарі Путіна були надто стурбовані постійними нападами кашлю президента. Але його стан здоров'я погіршується не щодня, а щогодини. Хоча, звісно, говорити про повне зникнення диктатора з політичної арени поки що зарано.

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