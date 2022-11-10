До букету проблем додалися нові: нездоровий Путін знайшов спосіб "залягти на дно"

Давно ми не чули новин про стан здоров'я кремлівського "фюрера" Путіна. Говорять, він готується до тривалої ізоляції у своєму бункері, де планує провести всю зиму.
Новими подробицями про те, як почувається кремлівський лідер, який програє по всіх фронтах війну, розв'язану ним же в Україні, поділився телеграм-канал Generall SVR. Кажуть, здоров'я Путіна на тлі постійного стресу все частіше викликає занепокоєння у його оточення і, ймовірно, найбільше у лікарів, які всюди супроводжують президента РФ.
"У зв'язку з онкологією у Путіна серйозні проблеми з травленням і він останні кілька місяців перебуває на жорсткій дієті. Плюс напади кашлю, запаморочення, порушення сну, болі в животі, постійна нудота, і це не рахуючи проблем з проявом симптомів хвороби Паркінсона і шизоафективного розладу. Путін постійно приймає лікарські препарати, а підготувати президента до показу на публіці стає все складніше. До цього варто додати ризики в плані особистої безпеки", — пишуть на каналі.
У зв'язку з усім цим "букетом" проблем президент ухвалив рішення ізолюватися після Нового року та проводити час в одній зі своїх резиденцій. Однак терміни реалізації цього плану поки що точно нікому невідомі.
Раніше лікарі Путіна були надто стурбовані постійними нападами кашлю президента. Але його стан здоров'я погіршується не щодня, а щогодини. Хоча, звісно, говорити про повне зникнення диктатора з політичної арени поки що зарано.
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