До дня батька: Кейт і Вільям опублікували зворушливі сімейні кадри

Сьогодні в багатьох країнах світу, взокрема і в Україні, святкують День батька.

У Великій Британії цей день також святкують. На сторінці герцога і герцогині Кембриджських в Instagram було опубліковано колаж з різними фотографіями, зокрема і новим знімком, де принц Вільям зображений разом зі своїми трьома дітьми: принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луі. Відомо, що знімок цей був зроблений 8 червня 2019 року під час урочистого параду до дня народження королеви Єлизавети II.

Королівська родина під час параду до дня народження королеви Єлизавети II 2019 року / Associated Press

До речі, парад 2019 року став останнім, перед початком пандемії, який королівська сім'я відвідала майже в повному складі. Не був присутній на балконі Букінгемського палацу тільки принц Філіп. А ось принц Гаррі з дружиною Меган були присутні разом з іншими членами сім'ї.

Також на колажі Кембриджів зображені принц Чарльз з синами Вільямом і Гаррі, герцогиня Кейт зі своїм батьком Майклом Міддлтоном, і данина поваги була віддана королеві Єлизаветі II і її покійному чоловікові принцу Філіпу, вони були представлені на сімейному знімку разом зі своїми правнуками. Цю фотографію публіка побачила в одній з публікацій сім'ї вже після смерті принца Філіпа.

Принц Філіп і королева Єлизавета II зі своїми правнуками / Getty Images

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