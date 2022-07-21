До Дня Незалежності України: в українських кінотеатрах покажуть воєнний екшн "Снайпер. Білий Ворон"

Воєнний екшн "Снайпер. Білий ворон" виходить в національний прокат до Дня Незалежності. Історія Миколи Вороненка заснована на реальних подіях. Це шлях трансформації пацифіста у справжнього снайпера з позивним Ворон, який вступає в запеклу боротьбу за свободу та справедливість, попри власні принципи та упередження.

"Снайпер. Білий Ворон" – перша воєнна стрічка, що виходить у національний прокат після повномасштабного вторгнення. Історія снайпера з позивним Ворон – рефлексія на перебіг російсько-української війни 2014 року, що охопила Луганщину та Донеччину, а в 2022 році розтеклася кривавою раною по всій території Незалежної України.

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Знімання відбувалися протягом 2020 року. Творча команда заручилася підтримкою Національної Гвардії України, яка всебічно сприяла фільмуванню: надавала дозволи для проведення знімань у спеціально відведених локаціях та техніку, залучала особовий склад для створення реалістичних кадрів. Крім того, знімання супроводжувалися воєнним консультантом – інструктором зі снайпінгу. За пів року до початку знімань виконавець головної ролі, актор Павло Алдошин, проходив спеціальну воєнну підготовку, а зараз набуті навички допомагають йому захищати Батьківщину в лавах ЗСУ.

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"Ми першими в Україні наважилися відновити національний прокат і переконані, що "Снайпер. Білий Ворон" виходить як ніколи на часі. Боляче дивитися, що в цю хвилину коїться на Донеччині, Луганщині, Харківщині, Херсонщині, поблизу Миколаєва, Дніпра, Запоріжжя, що українські міста потерпають від російських ракет. Але ми маємо боротися, кожний на своєму фронті. Українська кіноіндустрія не повинна зупинятися та поступатися мейджорам, адже за 8 років боротьби за Незалежність ми досягли блискавичних успіхів, і зараз виходимо до українського глядача з надважливою історією в надважливий для кожного українця день", – поділилася керівниця напрямку кінотеатральної дистрибуції FILM.UA Group Надія Коротушка.

Kinomania LLC

Kinomania LLC

Kinomania LLC

Kinomania LLC

24 серпня – символічна дата для кожного українця. Вихід картини приурочили до Дня Незалежності, адже усі ми зараз боремося за свою Незалежність та Незалежність майбутніх поколінь українців.

Kinomania LLC

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Kinomania LLC

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Kinomania LLC

"З 2014 року я був у пошуках воєнної історії про добровольця, який став на захист України у боротьбі з російськими загарбниками. З роками війна на Донбасі перетворилась у снайперську, адже саме снайпери завдавали найбільших втрат з обох сторін, і тим самим змінювали хід битви. Я почав досліджувати снайпінг та шукати правдиві історії про наших бійців і врешті-решт натрапив на історію Миколи Вороніна – екопоселенця із Горлівки, що на Донеччині, який став снайпером. Спочатку я запропонував Миколі зняти фільм, заснований на його історії: ми багато разів бачилися, він читав сценарій, додавав коментарі, та згодом я вирішив відмовитися від "фільму-біографії" та зробити жанрове кіно. Так у сценарії поступово з'являлися події, яких не було в реальності, але які могли б існувати в реаліях війни на Донбасі. Так і почалася робота над нової історією, новим етапом написання жанрового сценарію", – поділився співавтор сценарію та режисер-постановник фільму Мар'ян Бушан.

Kinomania LLC

Kinomania LLC

Kinomania LLC

"Снайпер. Білий Ворон" через призму історії снайпера з позивним Ворон – це історія про воєнне українське безчасся, про роль українських снайперів в російсько-українській війні 2014-2022 років та відповідь на питання "за що ми боремося" та "чому маємо перемогти".

"Снайпер. Білий ворон" з 24 серпня 2022 року у кінотеатрах України.

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Фільм створений UM Group за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Кінотеатральну дистрибуцію фільму проводять FILM.UA Distribution та Кіноманія.

Синопсис

2013 рік. Пацифіст-дивак Микола проводить екологічний експеримент. Разом зі своєю вагітною дружиною Настею він живе у власноруч виритій Норі на нещодавно придбаній землі під Горлівкою, що на Донеччині. Подружжя відмовляється від шкідливих благ цивілізації, прагнучи довести людству, що жити в гармонії з природою у 21 столітті можливо. Попри побутові труднощі, сім’я диваків відчуває себе щасливою й вірить у цінність та успішність свого експерименту.

Наївний світ Миколи руйнується з початком війни на Донбасі. Він відчуває себе безсилим перед неминучою загрозою – всередині все перевертається...Бойовики вбивають вагітну дружину і вщент спалюють його Нору. Не знаходячи виправдання цій жорстокості, він приймає доленосне рішення й вступає в добробат, у лави снайперів. З дивака-математика насміхаються, але згодом, завдяки своїй впертості, він доводить, що з ним таки варто рахуватися.

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