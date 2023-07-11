До Дня Незалежності: в українських кінотеатрах покажуть фільм про легенду Карпат – Олексу Довбуша

В український прокат у День Незалежності, 24 серпня, вийде у прокат наймасштабніший вітчизняний фільм "Довбуш". Стрічка розповість про легенду українських Карпат – Олексу Довбуша. Розмах, з яким творці підійшли до відтворення історії Довбуша на екрані, спрямований передати віяння часу та розповісти про життя й боротьбу ватажка опришків, якого, як і його нащадків – сучасних українців – неможливо позбавити свободи.

1732 року, після смерті польського короля, Росія намагається посадити свого наступника на престол. Починається кровопролитна війна, в якій польська шляхта воює проти Росії і одне проти одного. В цей самий час у Карпатах з’являється таємничний Олекса Довбуш.

Головну роль у фільмі зіграв актор Сергій Стрельников, відомий за роботою в пригодницькому бойовику "Безславні кріпаки". За словами режисера стрічки Олеся Саніна, Сергій із легкістю міг би проводити майстер-класи з оволодіння барткою. Акторові довелося не один день провести у спортивній залі, аби здобути необхідні навички для втілення образу Олекси Довбуша.

"По-перше, я дуже вдячний Олесю Саніну та всій знімальній команді за те, що довірили мені зіграти цю роль. Це було все одно, що виграти лотерейний квиток. Тому що в цьому персонажі є все: біль, радість, бій за життя і, звісно, любов. Це кіно про битву за свою свободу, як ніколи, актуальне. Сьогодні ми, українці, добре розуміємо, що таке війна, що таке, коли хтось, хто несповна розуму, совісті й честі, прийшов на твою землю, щоб тебе банально знищити. І я до землі вклоняюся усім тим хлопцям та дівчатам, які зараз, ризикуючи своїм життям, боронять нашу землю. Кожен з них і є Довбуш. Це кіно про них", – поділивсяя Сергій Стрельников.

Кохану Олекси, Марічку, втілила акторка Даша Плахтій. 2018 року вона здобула "Золоту Дзиґу" в номінації "Найкраща жіноча роль" за гру у фільмі "Стрімголов". Аби зіграти Марічку, Даша багато спілкувалася з режисером, який занурював акторку в тогочасну епоху: розповідав легенди, які існують про Довбуша, епізоди з історії України, побут Карпат, знайомив з піснями про кохання Довбуша й Марічки.

""Довбуш" – це лист українцям з минулого, це нагадування, що свободу треба вигризати зубами. Історія дуже резонує із сьогоденням і підніматиме бойовий дух українців. Для підлітків (і не тільки) це може бути уроком історії, бо всі ключові історичні моменти вдало вписані в сюжет. До всього, ми зараз нарешті сепарувалися від російської культури і звертаємо увагу на свою. А нашій культурі для масштабного розвитку необхідний глядач. В першу чергу наш глядач", – коментує Даша Плахтій.

Найтаємничішого героя – Івана Довбуша, рідного брата Олекси Довбуша – зіграв Олексій Гнатковський, актор Івано-Франківського драмтеатру. "Довбуш" – дебют для Олексія в кіно. Олесь Санін інтригує, що після виходу фільму в прокат він стане справжнім відкриттям для багатьох.

"Довбуш" – історія, що гостро резонує із сучасністю.

Синопсис

Карпати. Початок 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий – справедливості. Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Але він їх перехитрив. І розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть.

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