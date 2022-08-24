До Дня Незалежності: жінки в Ірпені створили власноруч гарні вишиванки

Модельєрка з Ірпеня, який постраждав від російської окупації, запропонувала іншим містянкам майстер-клас - з нуля вишити собі сорочку. І виявилось, це було не просто пошиття одягу - дівчата вклали у візерунки та кольори усі свої думки, переживання та надії.

Власниця ательє Юлія Лівінська знайшла у батьків на Рівненщині вишиванку. Вона розпочала вивчати орнамент, що він означає, які їхні регіональні особливості.

Після цього модельєрка вирішила поділитися своїми знаннями з іншими - запропонувала дівчатам з Ірпеня та навколишніх міст створити свою, власну вишиту сорочку.

Вишивка робиться швидко, орнамент у всіх однаковий, але кольори обирали дівчата самі.

Це був не просто майстер-клас, а більше - дівочі вечорниці.

Післяокупаційний Ірпінь: дівчата взялися шити собі вишивані сорочки з нуля

"У такому процесі треба себе налаштовувати на позитив, бо ми символічно вкладаємо це на нашу сорочку", - сказала жителька Ворзеля Галина Воробйова.

А жителька Ірпеня Надія Маруга для своєї вишиванки обрала синій та жовтий кольори.

"Завжди буде асоціація з війною, але я хочу, щоб вона несла світло і надію на мир, я вирішила цю вишиванку віддати на пожертви ЗСУ", - сказала Надія.

У правозахисниці Настасі Доль вишивка червоним по білому. Для неї це кольори рідного прапора.

"Червоне і біле для мене символічне, бо я з Білорусі, з вільної Білорусі", - сказала вона.

Дівчата вишили сорочки. А зшила їх докупи модельєрка Юлія - строчила 10 сорочок ледь не до ранку.

В часи війни і важких переживань ці дівчата вишиванням трохи відволіклись і зробили щось маленьке для себе. Із Україною в серці.