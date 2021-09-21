До Дня захисників та захисниць України: у Києві вперше презентують рокоперу "Тарас Бульба"

На честь 30-річчя Незалежності, новітня історія України буде оспівана у рокопері "Тарас Бульба" - інтерпретації культової повісті Миколи Гоголя.

14 жовтня, у День захисників і захисниць України, в день святої Покрови – покровительки українського козацтва, кияни зможуть почути концертну версію рокопери. Концерт на два відділення у виконанні музичного проєкту RADZ, за участю оркестру "Віртуози Києва".

Рокопера "Тарас Бульба"/Пресслужба

Оповідь про сучасного воїна-захисника під час Революції гідності та війни з Росією. Новий виток історії, який знову ставить перед вибором кожного з нас, але чи змінились ми як суспільство та який він, сучасний герой? Ці питання підіймає Дмитро Терновий, автор лібрето, яке цьогоріч було відмічено престижною премію "Коронація Слова 2021". Нова музична історія від композиторів братів Сергія та Дмитра Радзецьких. У ролі Тараса Бульби - учасник бойових дій на Сході , артист Національної філармонії України, Олександр Рудько.

Рокопера "Тарас Бульба"/Пресслужба

Рокопера "Тарас Бульба"/Пресслужба

Цікаво, що ідея створення виникла саме на місці подій повісті Миколи Гоголя у містечку Дубно на Рівненщині, на однойменному рокфестивалі "Тарас Бульба". Історичний музичний захід на мапі незалежної української музики, який відбувається з 1991 року і є одним із найстаріших вітчизняних фестивалів. У 2019 організатор фестивалю Микола Арсенюк анонсував підготовку та створення абсолютно нової історії для рокопери.

Рокопера "Тарас Бульба"/Пресслужба

Рокопера "Тарас Бульба"/Пресслужба

У зв'язку з карантинними обмеженнями організатори пропонують лише половину зали київської Сцени 6, але обіцяють, що незабаром повторять захід, щоб вмістити всіх охочих.

Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

Рокопера "Тарас Бульба"/Пресслужба

Рокопера "Тарас Бульба"/Пресслужба

Рокопера "Тарас Бульба"/Пресслужба

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