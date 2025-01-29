До Дня закоханих: про історію кохання короля Гаральда V та королеви Соні знімають серіал

Торік король Норвегії Гаральд V та його дружина королева Соня відсвяткували 56-ту річницю від дня свого весілля. Тепер їхня історія кохання буде зафіксована на плівці.

Історія кохання короля Гаральда і королеви Соні стане темою нової драми на Prime Video, а саме їхньої "дев'ятирічної битви за заборонений роман", повідомляє The Daily Mail. Вихід серіалу "Гаральд та Соня" на потоковому сервісі заплановано на 14 лютого.

Вони познайомилися, коли обом було по 22 роки, а одружилися 1968 року, але, як і в багатьох королівських історіях кохання, їхнє прагнення бути разом було нелегким, оскільки батько Гаральда, король Улаф V, наполягав на тому, щоб син одружився з жінкою. королівського походження, а Соня була лише дочкою торговця.

Королева Соня та король Гаральд V у день свого весілля / Фото: Associated Press

Це призвело до дев'ятирічної боротьби за їхнє кохання, і серіал розповідатиме про їхні 60-річні стосунки, "справжню історію кохання настільки сильну, що вона загрожувала норвезькій монархії".

"Ця історія схожа на казку", — заявили продюсери 2023 року. "Суспільству потрібен час, щоб прийняти нових спадкового принца і принцесу, але зрештою кохання перемогло. Серіал "Гаральд і Соня" має все необхідне, щоб стати улюбленцем глядачів по всьому світу і всім, хто любить унікальні та справжні історії кохання", — йдеться у заяві продюсерів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, якою була історія кохання цієї королівської пари.

Майбутня королева Соня та спадковий принц Гаральд / Фото: Getty Images

Також серіал знятий про історію кохання нідерландського короля Віллема-Олександра та королеви Максими.

Король Гаральд V та королева Соня / Фото: Associated Press

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