До ювілею: на честь принцеси Анни буде випущена перша британська монета

Принцеса Анна / © Associated Press

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Сестра короля Чарльза III отримає нову нагороду, яка відповідає її багаторічній службі короні.

На честь принцеси Анни буде випущено першу британську монету, на якій буде зображено її портрет роботи улюбленця королівської родини Джона Суоннелла, де вона носить аквамаринову тіару «Соснова квітка».

Монета принцеси Анни / © Instagram британської королівської сім'ї

Монета номіналом 5 фунтів стерлінгів також включає офіційний герб принцеси Анни. На гербі зображено три леви в першому та четвертому секторах, що представляють Англію, лев на задніх лапах у другому секторі — Шотландію, а струнний інструмент (арфа) у третьому секторі — Ірландію.

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На лицьовій стороні монети написано: «Королівська принцеса святкує 75 років — Борг і відданість». Фото монети опублікували у королівському акаунті у Instagram.

Монета принцеси Анни / © Instagram британської королівської сім'ї

Принцеса Анна — єдина дочка королеви Єлизавети II та короля Філіпа, молодша сестра короля Чарльза. Як королівська особа, яка працює на корона, Анна пішла стопами матері, взявши на себе широкий спектр обов’язків. Її часто називали «найпрацьовитішою королівською особою», і вона досі патронує понад 300 благодійних організацій.

Принцеса Анна / © Getty Images