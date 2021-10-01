До Монако поки не збирається: княгиня Шарлін опублікувала нові фото в блогу

Принцеса Монако Шарлін знову вийшла на зв'язок і опублікувала в Instagram кадри зі свого нового фотосету, робота над яким відбувалася в Африці.

Чотири місяці дружина князя Монако перебуває в Південній Африці і не може повернутися додому через ускладнення після інфекції лор-органів. Минулого місяця її чоловік Альбер II зробив публічну заяву, в якій сказав, що між ними немає конфлікту і чутки про розлучення пари, які обговорюють у ЗМІ вже не перший місяць, це просто чутки.

"Вона полетіла не тому, що злилася на мене або на когось ще. Вона їхала до Південної Африки, щоб переглянути роботу свого Фонду там і провести невелику відпустку з братом і друзями. Передбачалося, що це буде лише тиждень, максимум 10 днів, і вона все ще там, тому що у неї була ця інфекція, всі ці медичні ускладнення виникли", — сказав Альбер виданню People.

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Від моменту цього інтерв'ю минув майже місяць, а Шарлін все ще в Африці. Про її здоров'я мало що відомо, але про роботу княгиня розповідає охочіше. У своєму Instagram Шарлін опублікувала ролик, в якому представлені кадри з її нового фотосету. Красиве відео, що рекламує кампанію княгині по боротьбі з браконьєрством носорогів, в ньому вона говорить, що заново відкрила для себе свою любов до Африки. Нагадаємо, Шарлін провела останні кілька місяців в Південній Африці, лікуючись від інфекції вуха і горла, якою вона заразилася в травні після процедури синус-ліфтингу і трансплантації кістки. Процедуру княгиня перенесла до свого приїзду до Африки, коли готувалася встановлювати зубні імпланти. Передбачалося, що в жовтні вона зможе повернутися до Монако, але поки про це жодних новин немає.

княгиня Шарлін / Instagram княгині Шарлін

Тим часом князь Альбер II теж часу дарма не втрачає. Нещодавно на прем'єрному показі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" в Монако він був помічений на доріжці в компанії голлівудської діви Шерон Стоун. Це був благодійний захід, що минув в Опері Монте-Карло, де Альбер знову з'явився без дружини.

Принцеса Кароліна, князь Альбер II і Шерон Стоун / Getty Images

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