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До мурах: Даша Астаф'єва проникливо прочитала українську поезію

До мурах: Даша Астаф'єва проникливо прочитала українську поезію

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До мурах: Даша Астаф'єва проникливо прочитала українську поезію

Даша Астаф'єва

Співачка потішила фоловерів красивою декламацією поезій.

Даша Астаф'єва приємно здивувала своїх підписників в Instagram проникливим читанням української поезії.

На одному відео артистка читає вірш Ліни Костенко "Синівська молитва", а на іншому - Олександра Олеся "Чари ночі".

Фоловери Даші просто у захваті від її голосу і милозвучності читання поезій.

"Дашо, не зупиняйтесь, читайте далі!", "Який у вас чудесний голос! З ваших вуст українська звучить так солодко", "Нереально прекрасний голос! Так приємно слухати", "У вас чудовий тембр, українська просто співає! Дякуємо", "До сліз", "До мурах", "Дуууууже красиво!", "Неймовірно. Голос такий лагідний", "Чарівне читання, голос як окрема магія", "Ох, як мелодійно Дашо!!! Твій голос повинен звучати всюди!", - написали підписники у коментарях.

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