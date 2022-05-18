До нас на Колиму: у мережі сміються зі спроб російських видань популяризувати внутрішній туризм

До нас на Колиму: у мережі сміються зі спроб російських видань популяризувати внутрішній туризм

Так, ми теж робимо це: читаємо коментарі під постами російських видань про імпортозаміщення або з рекламою відпочинку на "Південному березі моря Лаптєвих", у "сонячному Магадані" та "мальовничій Колимі".

Ніщо так не піднімає бойовий дух і позитивний настрій, ніж "виття на болотах" у сусідній країні з приводу стрімкого занурення на дно життя.

Оскільки практично всі модні та й медичні бренди пішли з Росії, модний глянець вчить, як урізноманітнити свій гардероб, не купивши цього сезону нічого нового, "народні блогери" розповідають, як перевіритися на вагітність без імпортного тесту (не рекомендуємо намагатися повторити).

А в ситуації, коли літаки не літають, росіян практично ніде у світі вже не чекають, карти не приймають, та й грошей для подорожей стає незрівнянно менше, видання почали намагатися розвивати внутрішній туризм. Оскільки маршрути пропонуються досить специфічні, хоча, що там казати, практично всі місця в Росії потрапляють під це визначення через клімат, через екологію, відсталу економіку, відсутню інфраструктуру або історичне минулеЩ що лякає, така ініціатива викликала у читачів багато емоцій.

Пропонуємо вам розділити радість користувачів від можливої "зустрічі з прекрасним" у Рівному. Наводимо кілька цитат підписників як реакцію на статтю " Що робити у Мурманську " :

"Та ні, ми ніби гостям раді в більшості випадків, нехай приїжджають... Особливо зараз. У нас якраз початок весни, +3, грязюка по тротуарах і газонах, купи піску, є ще навіть кучугури чорні від вугілля. Але на тлі сірого роздовбаного житлфонду все це не так вже й страшно виглядає, цілком гармонійно. Чекаємо..."

"Можна пройти на відому вулицю Курортну та вшанувати пам'ять хлопчика, який у квітні провалився в дірку з нечистотами, тому що у дерев'яній багатоповерхівці немає каналізації."

"Так, з ностальгією згадуєш статті 2011-2013 років на теми на кшталт "Як провести вихідні у Берліні?", а тепер на контрасті — "Як провести відпустку у Магадані")"

"Мій дід теж там був по сусідству. за туристичною програмою ст.58/10.завжди розповідав про "харчування" і "доброту" тур.працівників, вони ж конвой"

"Колима, Соловки.. теж непогані варіанти"

"Цим питанням задаються навіть жителі Мурманська..."

"Турагенти на межі нервового зриву. 10 років прожила в Мурманську — ні секунди ностальгії після від'їзду. Люди, не вірте: там дуже депресивно і тяжко"

"Так дійсно! Якщо пішов теплий сніг, значить у Мурманську травень. Великим любителям єгиптів та турцій"

На пропозицію поїхати до Тюмені на гарячі джерела читачі сторінки відповіли з таким самим ентузіазмом:

"Камчатка ще є, Воркута, Магадан, Певек ... Можливостей перезимувати літо або провести відпустку в залізничному вагоні (тиждень туди, день на місці, тиждень назад) в Росії море"

"Вийшов на вулицю, показав білий аркуш паперу та поїхав безкоштовно."

"Там ще можна погодувати найбільших комарів у Європі"

"Як провести літо на морі Лаптєвих? Чи є хороші недорогі бази відпочинку?"

"І романтичні пляжі Баренцевого моря..."

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Хоч лизнуть: московська кав'ярня продає еклери у вигляді членів на паличці з логотипами брендів, що пішли.

Як з літер Ж,О,П,А скласти слово "щастя": у Росії з назв брендів, що пішли, склали гасло "ZAMESTIM"