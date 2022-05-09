До платинового ювілею: представлений особливий портрет королеви Єлизавети ІІ

Королева Єлизавета II, як монархиня, що править найдовше, була зображена на незліченній кількості фотографій, портретів і творів мистецтва у всьому світі. Проте, до платинового ювілею правління було представлено особливий портрет Її Величності.
Його представив британський журнал Hello!, опублікувавши відео у своєму Instagram. У виданні розповіли, що звернулися до британського художника-експресіоніста Бена Мослі та попросили його створити цей унікальний портрет Єлизавети II.
"Я патріот і фанат королівської сім'ї, тому мені дуже сподобалося це робити", — каже митець про виконану роботу.
Портрет писав з фотографії королеви з дня її коронації 1953 року.
"Вона править так довго, і я хотів зобразити її молодою королевою та помістити всі елементи її життя на задній план", — пояснив художник.
Нагадаємо, раніше було представлено 3D портер королеви Єлизавети II, презентацію якого також приурочили до платинового ювілею. Такою Її Величність ще не бачили.
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