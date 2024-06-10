До пологового вже скоро: який вигляд має принцеса Раджва на останніх місяцях вагітності

У Йорданії відбулися святкові заходи з нагоди 25-річчя перебування на троні короля Абдалли ІІ.

Дружина короля – королева Ранія – поділилася у своєму Instagram знімками з урочистого заходу, який відвідала вся їхня родина. Нашу увагу особливо привернула невістка королівського подружжя – принцеса Раджва, яка ось-ось народить первістка старшому синові королівського подружжя – кронпринцу Хусейну. У червні 2024 року пара відсвяткувала першу річницю весілля, а невдовзі вперше стане батьками.

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Раджва з'явилася на заході у сукні від бренду HONAYDA із Саудівської Аравії, що символічно, адже Раджва звідти родом. Бренд показав у Instagram, як створювалася сукня, на пошиття якої пішло 950 годин.

"Будинок HONAYDA має честь бути частиною спеціального святкування 25-го срібного ювілею Йорданського Хашимітського Королівства. Ми з гордістю представляємо царствений, зроблений на замовлення образ для Її Королівської Високості принцеси Раджви Аль Хусейн, спеціально розроблений @honayda_sera і створений умілими руками йорданських майстрів, щоб увінчати цю історичну подію", - зазначено у підписі.

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Принцеса Раджва зібрала волосся в зачіску, зробила легкий макіяж і одягла сережки-висячки. На знімку вона заскочена сидячи, але навіть так добре видно її вже такий великий вагітний живіт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали 10 цікавих фактів про стосунки принцеси Раджви та принца Хусейна.

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