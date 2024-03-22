До повернення Кейт залишилося небагато: що відомо про зниклу принцесу Уельську

Британські піддані і просто королівські шанувальники по всьому світу переживають, де ж поділася Кейт Міддлтон і коли ми зможемо знову побачити її не публіці? Розбираємось у цьому питанні докладніше.

Палац оголосив про операцію Кейт

17 січня Кенсінгтонський палац оголосив про те, що принцеса Уельська Кетрін перенесла операцію на черевній порожнині і не виконуватиме своїх королівських обов'язків мінімум до Великодня. Палац також повідомив, що операція була плановою і в лікарні Кейт перебуватиме до 14 днів, а після вирушить додому відновлюватися.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Також в офіційній заяві просили поважати приватне життя принцеси та обіцяли повідомляти новини, які справді будуть важливими.

Повернення до Віндзора

29 січня Кенсінгтонський палац випустив нову офіційну заяву, заявивши, що принцеса Уельська вже вдома. Кейт подякувала команді лікарів за їхню роботу, а також усім, хто переживає за стан її здоров'я.

Принцеса Уельська на різдвяній службі у грудні 2023 року / Фото: Getty Images

Ще через два тижні принцеса з родиною поїхала до їхнього заміського маэтку Анмер-голу в Норфолку. Писали, що поїздка з Віндзора до Сандрінгема на автомобілі триває близько трьох годин. А це означає, що Кетрін вже почувається набагато краще після операції на черевній порожнині, що дозволило їй здійснити таку подорож. Наступні кілька тижнів про здоров'я Кетрін нічого не чути. Її чоловік принц Вільям продовжив виконувати свої королівські обов'язки після нетривалої відпустки.

Вільям скасував візит на службу пам'яті

Наприкінці лютого члени королівської сім'ї повинні були зібратися на службі пам'яті на честь Костянтина II у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, щоб згадати померлого рік тому короля Греції. Король був одним із хрещених Вільяма і принц Уельський мав бути присутнім на заході, але в останній момент скасував свій візит. Багато королівських шанувальників подумали, що така різка зміна розкладу в календарі Вільяма пов'язана зі станом здоров'я його дружини Кетрін. Почали поширюватися теорії змови про те, що Кейт майже при смерті, а палац щось приховує.

Принц Вільям / Фото: Associated Press

Представники принцеси одразу випустили чергову заяву, повідомивши, що з Кейт все гаразд і вона продовжує відновлюватися після операції.

Кейт заскочили з мамою у Віндзорі

Буквально за кілька днів принцесу ніби випадково зазнымкували папараці, коли вона їхала на авто зі своєю матір'ю Керол Міддлтон у Віндзорі. За кермом була не Кейт. Багато хто почав писати, що це не принцеса, а її двійник і палац точно щось приховує про здоров'я принцеси Уельської. Багато британських видань з етичних міркувань не публікували кадри. Але на американському сайті пліток TMZ їх показали.

Опубліковано фото до Дня матері

Фотографія принцеси Уельської з дітьми, яку опублікувала сім'я у своїх акаунтах у соцмережах / Фото: Instagram принца і принцеси Уельских

10 березня, коли у Великій Британії святкували День матері, Кейт несподівано поділилася кадром на якому була зазнімкована в оточенні своїх трьох дітей – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї. У підписі вона зазначила, що вітає всіх зі святом та повідомила, що фото зробив її чоловік Вільям.

Скандал із фотошопом

Буквально цього ж дня кілька світових фотоагентств повідомили, що відкликають цей знімок зі своїх ресурсів, оскільки почали надходити скарги на те, що фото було відредаговано у фотошопі і його називають маніпулятивним. А вже наступного дня принцеса Кейт опублікувала сторіз у якому заявила, що, як фотографка-аматорка, справді працювала у фоторедакторі та перепрошує за те, що когось ввела в оману.

Конспірологічні теорії

Роуз Генбері — передбачувана коханка принца Вільяма / Фото: Getty Images

З цього моменту конспірологічних теорій про Кейт почало з'являтися ще більше. У соцмережах розганяли інформацію про те, що принцеса мало не в комі, інші говорили, що вона пішла від Вільяма через його зради і навіть повідомили, з ким Кейт зраджує Вільям. Палац мовчав і не коментував чуток. Експерти казали, що Кейт буквально "кинули під автобус", а її чоловік не заступився за неї.

Перша поява Кейт та Вільяма на публіці

І ось, 19 березня видання The Sun та TMZ публікують відео, яке їм передав простий перехожий, який побачив Уельських у фермерському магазині у Віндзорі і просто вирішив їх зазнімкувати на камеру. Подружжя неквапливо прогулювалося від магазину, а Кейт мала щасливий і цілком здоровий вигляд. Пізніше з'явився коментар Нельсона Сільви, він докладно розповів журналістам, як зустрів Кейт і Вільяма в тому магазині.

Фото Кейт та Вільяма у британській пресі / Фото: Getty Images

Коли з'явиться Кейт

Днями Кенсінгтонський палац знову заявив, що з Кейт все гаразд і вона продовжувала весь цей час працювати з дому, не забуваючи про свій проєкт, присвячений раннім рокам життя дітей. Офіційних заяв поки що немає, але передбачається, що на першому публічному заході Кетрін з'явиться на Великдень, 31 березня, разом зі своєю родиною, відвідавши великодню службу у Віндзорі. Ми чекаємо на офіційний вихід принцеси з нетерпінням.

Принцеса Уельська з принцесою Шарлоттою на Великдень 2022 року / Фото: Getty Images

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