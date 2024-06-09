До річниці перебування на троні: опубліковано новий портрет королеви Ранії та короля Абдалли II

Цього року відзначається 25 років від дня сходження на престол короля Йорданії.

9 червня 1999 року відбулася урочиста коронація короля Абдалли II та його дружини королеви Ранії. Він став наступником свого батька короля Хусейна ібн Талалі і був названий спадкоємцем лише за два тижні до смерті короля.

Докладніше про коронацію короля Абдалли II ми розповідали раніше. Королівське подружжя Йорданії на честь річниці поділилося новим портретом, у підписі якого значиться:

"Найтепліші побажання Їх Величності королю Абдаллі II і королеві Ранії аль-Абдаллі з нагоди їхнього срібного ювілею".

На фото королева Ранія зображена в чорній лаконічній сукні з короткими рукавами та в тіарі, її волосся зібране в зачіску, а на обличчі виразний макіяж. Його Величність король одягнений у військову форму.

Нагадаємо, раніше ми також розповідали, що відомо про дружину короля Йорданії Абдалли II і, хто вона взагалі така.

Королева Ранія із сином кронпринцем Хусейном / Фото: Getty Images

Зазначимо також, що незабаром король і королева вперше стануть дідусем та бабусею. Їхній син кронпринц Хусейн і принцеса Раджва чекають на народження первістка, який з'явиться на світ вже цього літа.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

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