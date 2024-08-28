До річниці смерті принцеси Уельської: публіці покажуть новий фільм про Діану

Публіці покажуть новий документальний фільм про принцесу Діану, який розповість детальніше про її трагічну смерть.

Напередодні річниці смерті принцеси Уельської 31 серпня було анонсовано новий документальний тригодинний фільм, у якому буде розглянуто автомобільну катастрофу в Парижі 1997 року, внаслідок якої загинула 36-річна принцеса Уельська Діана.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Фільм під назвою "Хто вбив Діану?" досліджує обставини смерті принцеси Уельської 27 років тому. Він включатиме рідкісні і, в деяких випадках, перші інтерв'ю з кількома ключовими джерелами, повідомляє Deadline, щоб пролити нове світло на справу, яка привернула увагу всього світу 1997 року і утримувала її протягом майже трьох десятиліть.

Відомо, що команда, яка стоїть за фільмом "Хто вбив Діану?", також працювала над фільмом Netflix 2023 "Хто вбив Джилл Дандо?", а також над іншими проєктами Netflix, такими як "Депп проти Герд" та "Таємниця Мерилін Монро".

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Емма Купер з Empress Films, яка є режисеркою і виконавчою продюсеркою фільму "Хто вбив Діану?", розповіла Deadline of Princess Diana: "Я маю намір підійти до історії улюблениці публіки та знакової жінки зі свіжим поглядом, новими голосами та раніше нерозкритою інформацією", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто грав принцесу Діану в кіно.

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