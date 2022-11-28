До Різдва готові: Білий дім показав своє святкове оздоблення

Щороку на Різдво найкращі декоратори Америки прикрашають Білий дім і ставлять у ньому ялинку.
Прикрашанням резиденції американських президентів за традицією займаються перші леді. Одну з найефектніших декорацій продемонструвала Меланія Трамп у 2017 році, коли була господаркою Білого дому. Минулого Різдва Джилл Байден прикрасила резиденцію розкішними ялинками з гірляндами голубів та зірок.
Цього року головними героями святкового оформлення Білого дому стали домашні тварини Байденів: собака Коммандор та кішка Віллоу, яка стала першою кішкою у резиденції за останні 13 років.
Їхні зображення можна побачити одразу в декількох декоративних композиціях.
Але, звичайно, головний символ Різдва — ялинка — також зайняв своє місце в центрі овального кабінету.
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