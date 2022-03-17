До сліз: американський журнал Time присвятив нові обкладинки війні в Україні

Американське видання знову підтримало Україну.

Американський щотижневий журнал Time присвятив нові обкладинки війні в Україні.

Обкладинки опублікували на офіційній сторінці видання у Twitter.

На одній обкладинці зображена 5-річна Валерія з Кривого Рогу, яка з сім'єю була вимушена втекти від війни до Варшави. Полотно (розміром 45 на 20 м) з дівчинкою розгорнули понад сто людей на проспекті Свободи біля Національної опери у Львові.

Це робота французького художника JR – "Стійкість України".

На іншій обкладинці – світлина українця Максима Дондюка під назвою "Агонія України". На фото зазнімковані евакуйовані з тимчасово окупованого Ірпеня мати з маленькою дитиною, яку несе на руках український військовий. Жінка не стримує сліз, вона налякана.

"Моє місто, в якому я жив роками, руйнується. Я не підходжу до цього здалеку. Це мій біль. Це моя країна", - сказав Дондюк виданню.

Нагадаємо, раніше на обкладинці Time з'явився український прапор із цитатою президента України Володимира Зеленського: "Життя переможе смерть, а світ – темряву".

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