До весілля не дійшло: принц Луї Люксембурзький та його наречена розірвали заручини

До весілля не дійшло: принц Луї Люксембурзький та його наречена розірвали заручини

6 квітня 2021 року принц Луї Люксембурзький оголосив про заручини з новою коханою Скарлет-Лорен Сірг. А тепер розірвав їх.

Принц Луї Люксембурзький і Скарлет-Лорен Сірг розірвали свої заручини і підтвердили це в інтерв'ю французькому виданню Point de Vue. Вони вирішили розірвати романтичні стосунки, але залишаться друзями.

А в офіційній заяві, опублікованій у середу, 35-річний принц Луї та 30-річна паризька адвокатка Скарлетт-Лорен заявили: "Ми вирішили не продовжувати наші романтичні стосунки, залишаючись при цьому глибоко пов'язаними дружбою та ніжністю. Разом розмірковуючи над зобов'язанням, які ми хотіли взяти на себе, ми зрештою визнали, що наші погляди надто сильно різняться”.

Принц Луї та Скарлетт-Лорен Сірг / Getty Images

Пара мала зв'язати себе узами шлюбу цього року і раніше ділилася фотографіями зі своїх заручин.

Нагадаємо, принц Луї раніше був одружений з Тессі Ентоні, тепер відомою як Тессі Ентоні де Нассау, з якою у нього є двоє синів: принци Габріель та Ной. З хлопчиками принц Луї підтримує добрі стосунки, хоча вони живуть із матір'ю. Влітку 2021 року Тессі вийшла заміж знову і в серпні народила третього сина.

Принц Луї Люксембурзький з першою дружиною Тессі / Getty Images

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