До весілля з Чарльзом: який вигляд мала королева Камілла у молоді роки

Камілла Шанд та принц Уельський Чарльз познайомилися у 70-ті, а одружилися 2005 року. У проміжку між цими датами Камілла встигла вийти заміж і народити двох дітей.

Це фото Камілли Паркер-Боулз було зроблено у Коршамі, у західному Вілтширі. Камілла одягнена у простий подовжений пуловер, чорні штани та гумові чоботи кольору хакі. У неї на шиї був шарф, а волосся розпущене, правда зачіска мала не такий царственний вигляд, як зараз.

Камілла Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

А на цьому фото Камілла зазнімкована разом із принцесою Уельською Діаною на іподромі Ладлоу, де вони дивилися змагання з гандикапу серед любителів перегонів із перешкодами, в яких брав участь прин Чарльз. Вони ніколи не були подругами, але перетиналися у світському суспільстві, одна як дружина принца, а інша, як його вірна подруга.

Камілла та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми згадували, який вигляд мали Чарльз і Камілла в молодості, коли їхній роман тільки почався.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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