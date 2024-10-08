До весілля з Чарльзом: який вигляд мала в ті роки принцеса Діана

Леді Діана Спенсер була в центрі уваги папараці практично все своє свідоме життя.

Сьогодні згадуємо ще один архівний образ принцеси. Це фото папараці зробили на початку 80-х років, якраз у той час, коли у Діани почався роман із спадкоємцем британського престолу принцом Уельським Чарльзом. Увага преси та папараці була прикута до майбутньої принцеси.

На цьому фото видно, як леді Діана спускається сходами в Лондоні. Її погляд опущений трохи донизу, щоб не дивитися у фотокамери. Одягнена Діана була того дня в чорний джемпер і білу водолазку під ним, а також у бузкову спідницю-міді, чорні прозорі колготи і шкіряні туфлі-лофери. В руках у Діани була плетена сумка. Її волосся було укладено у фірмову зачіску, а на обличчі макіяж.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Раніше ми також показували вам фото принцеси з вулиць Лондона, як на Діану полювали папараці.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

З принцом Чарльзом Діана Спенсер одружилася 29 липня 1981 року. Але їхній шлюб був не щасливим, хоч і тривав довгі 15 років.

Весілля Діани Спенсер та принца Чарльза / Фото: Associated Press

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