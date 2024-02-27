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До весни готова: прессекретарка Байдена у трав'яному жакеті і квітковій блузці з'явилася на роботі

До весни готова: прессекретарка Байдена у трав'яному жакеті і квітковій блузці з'явилася на роботі

До весни готова: прессекретарка Байдена у трав'яному жакеті і квітковій блузці з'явилася на роботі

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Карін Жан-П’єр поповнила свій гардероб новими яскравими речами.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр напередодні весни вже оновила свій гардероб, поповнивши його речами яскравих відтінків.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

На черговому брифінгу у Вашингтоні Карін з'явилася у яскравому образі. На ній був жакет трав'яного кольору і біла блузка з синім квітковим принтом і краваткою-бантом.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Незмінна кучерява зачіска, улюблений макіяж із персиковими тінями, перлинні сережки-пусети і срібний браслет завершили аутфіт Жан-П’єр.

Карін Жан-П’єр / © Associated Press
Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр одягла на роботу яскраво-рожевий джемпер із пікантним декольте, який дуже їй пасує. 

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