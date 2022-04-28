До вторгнення: як Путін раніше приймав світових лідерів за "золотим столом" (фото)

Сьогодні близький кремлівський диктатор не підпускає нікого.
Нещодавно дизайнер 6-метрового золотого столу Путіна, за яким диктатор зазвичай приймає світових лідерів, розповів про те, що він був створений 25 років тому і спростував чутки, що стіл спеціально придбали під час пандемії, щоб Путін не турбувався, що хтось із його візаві зможе його заразити.
Під час нещодавньої зустрічі Путіна з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем усі знову звернули увагу на цей стіл і ту дистанцію, яка була між ними під час зустрічі.
А ось так раніше президент РФ зустрічався з іншими високопосадовцями. Фото зроблено в травні 2015 року, задовго до російського вторгнення в Україну і до пандемії коронавірусу. Путін зазнімкований у супроводі секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева (другий праворуч) на зустрічі з вищими посадовими особами Бразилії, Індії, Китаю та ПАР у Кремлі.
А цей знімок було зроблено у січні 2022 року. На ньому Путін на зустрічі із президентом Ірану Ебрагімом Раїсі. Диктатор уже боявся оточуючих і намагався максимально дистанціюватись від них.
Читайте також:
- "Тяжкий" люкс кремлівського диктатора: одяг, аксесуари та інші "іграшки" Путіна
- Діагноз "хворий": що ще кажуть експерти про здоров'я Путіна
- Слідкуйте за губами: фото Путіна, які доводять, що він хворий
- Людина, яка лякає Путіна і може ого замінити: що ми знаємо про Миколу Патрушева