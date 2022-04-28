До вторгнення: як Путін раніше приймав світових лідерів за "золотим столом" (фото)

До вторгнення: як Путін раніше приймав світових лідерів за "золотим столом" (фото)

Сьогодні близький кремлівський диктатор не підпускає нікого.

Нещодавно дизайнер 6-метрового золотого столу Путіна, за яким диктатор зазвичай приймає світових лідерів, розповів про те, що він був створений 25 років тому і спростував чутки, що стіл спеціально придбали під час пандемії, щоб Путін не турбувався, що хтось із його візаві зможе його заразити.

Володимир Путін та Антоніу Гутерріш / Associated Press

Під час нещодавньої зустрічі Путіна з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем усі знову звернули увагу на цей стіл і ту дистанцію, яка була між ними під час зустрічі.

А ось так раніше президент РФ зустрічався з іншими високопосадовцями. Фото зроблено в травні 2015 року, задовго до російського вторгнення в Україну і до пандемії коронавірусу. Путін зазнімкований у супроводі секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева (другий праворуч) на зустрічі з вищими посадовими особами Бразилії, Індії, Китаю та ПАР у Кремлі.

Путін на зустрічі 2015 року / Associated Press

А цей знімок було зроблено у січні 2022 року. На ньому Путін на зустрічі із президентом Ірану Ебрагімом Раїсі. Диктатор уже боявся оточуючих і намагався максимально дистанціюватись від них.

Путін на зустрічі з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі / Associated Press

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