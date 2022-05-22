До ювілею монархині: опубліковано три нові "фото дня" королеви Єлизавети II

В обліковому записі британської королеви було представлено одразу кілька нових знімків у так звану рубрику "фото дня" Єлизавети II.

Акцію розпочали ще на початку травня, і приурочена вона до платинового ювілею королеви Єлизавети II. Сенс у тому, що кожного дня у блогу королеви публікують один знімок, який знаменує собою один рік її правління.

"2008: королева зображена з герцогом Единбурзьким після щорічної служби Великого четверга, яка відбулася в соборі Святого Патріка в Армі, Північна Ірландія.

2008 року відбулося офіційне відкриття Великого адронного колайдера (БАК) ЦЕРН", – підписано під кадром.

Також були представлені фото за 2009 та 2010 роки.

"2009: у тронному залі Букінгемського палацу королева фотографується з лідерами G20.

2009 року капітан Чеслі Б. "Саллі" Салленбергер здійснив успішну аварійну посадку в річці Гудзон, штат Нью-Йорк, після того, як його літак був збитий зграєю канадських гусей невдовзі після зльоту", — зазначено в підписі до другого знімку.

"2010: школярі вітають королеву в Клотоні, Північний Йоркшир.

2010 року відкрився хмарочос Бурдж-Халіфа в Дубаї, який став найвищим будинком у світі", — йдеться у підписі під третім кадром.

Раніше ми показували, який вигляд мало "фото дня" Її Величності за 2007 рік.

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