До заміжжя з Чарльзом: ніжне фото принцеси Діани з її підопічними з дитячого садка

До того, як стати принцесою Уельською, леді Діана Спенсер любила працювати. Робота приносила їй не лише гроші, а й радість. Про цей період в майбутньому Діана неодноразово розповідала, як про один із найщасливіших у своєму житті.

1978 року Діана протягом трьох місяців працювала нянею у Філіппи та Джемері Вітакерів у Гемпширі. Також вона працювала вчителькою танців, нянькою в сім'ї Робінсонів, офіціанткою на вечірках та прибиральницею апартаментів її старшої сестри Сари та її друзів.

Леді Діана Спенсер бере свого юного підопічного Патріка Робінсона на його щоденну прогулянку до лондонського району Ітон-сквер, листопад 1980 року / Фото: Getty Images

Однією з найвідоміших її робіт була робота в дитсадку "Молода Англія" в Пімліко, де Діана була помічницею вихователя. На той момент леді Діані було лише 19 років. На цьому архівному знімку Діана зазнімкована зі своїми підопічними дітьми під час прогулянки. Майбутня принцеса присіла на траву, одягнена в сорочку, джемпер та довгу спідницю, у неї у вухах були сережки, а на шиї ланцюжок із кулоном у вигляді літери "D". Діана обняла дітей обома руками. Усі троє на фото мають досить сором'язливий вигляд.

19-річна принцеса Діана в дитячому садку "Молода Англія" у Пімліко / Фото: Getty Images

Але дуже скоро життя Діани Спенсер кардинально змінилося. Це сталося після її заміжжя у липні 1981 року з принцом Уельським Чарльзом – спадкоємцем британського трону.

Принцеса Діана та принц Чарльз у день свого весілля, липень 1981 року / Фото: Associated Press

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