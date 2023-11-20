До зустрічі з Гаррі: колишній учитель Меган Маркл розповів, якою вона була до того, як стала зіркою

Колишній учитель з акторської майстерності Меган Маркл розповів пресі про те, якою вона була до того, як стала знаменитою.

Перш ніж прославитися завдяки роботі над серіалом "Форс-мажори" Меган Маркл погоджувалась на невеликі ролі у голлівудських фільмах. Один з її вчителів, Марджі Хабер, розповів InStyle про те, якою була Маркл до того, як стала знаменитою і вийшла заміж за принца.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

"Ми ніколи не знаємо, ким стануть люди, чи не так? Вона була дійсно хорошою людиною, дійсно хорошою акторкою, і я просто допомагав їй творити… але не знав, ким вона стане пізніше в житті!", — сказав Марджі.

Меган приєдналася до серіалу "Форс-мажори" 2011 року та залишалася в серіалі до сьомого сезону, пише express. 2016 року вона познайомилася з британським принцом Гаррі, їй довелося покинути акторство та переїхати до Лондона. Вже через рік Гаррі і Меган оголосили світові про свої заручини.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Associated Press

Їхнє весілля відбулося навесні 2018 року, а через рік Меган народила сина Арчі. Ще через два роки вони з принцом Гаррі оголосили королеві Єлизаветі II, що складають із себе королівські повноваження і переїжджають до Канади. Від того часу їх новим домом стала Каліфорнія, мешкає родина в Монтесіто і виховує вже двох дітей. 2021 року у пари народилася дочка Лілібет.

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