До зустрічі з Меган: принца Гаррі хотіли звести з іншою американською зіркою

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Associated Press

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Але виявляється, принца хотіли звести з іншою американською знаменитістю. Кетрін Раян розповіла, що намагалася познайомити Гаррі із зіркою реаліті Кортні Кардашян до того, як він зустрів свою майбутню дружину Меган. Це сталося, коли Кортні відвідала вечірку в лондонському будинку друга Кетрін та колеги-коміка Джиммі Карра. Кузина Гаррі принцеса Беатріс також була гостею на вечірці 2016 року.

На той час принц Гаррі був холостяком після невдалих стосунків з Крессідою Бонас і Челсі Деві і відчайдушно хотів знайти свою половинку, пише Daily Mail. Він розповів у телевізійному інтерв’ю про свої труднощі у пошуку кохання, сказавши, що стати королівською особою — унікальний виклик для потенційної нареченої.

Принц Гаррі і Кресіда Бонас / © Associated Press

«Я не так шукаю когось, хто підійде на цю роль, скільки, очевидно, ви знаєте, шукаю когось, хто був би готовий взятися за неї», — сказав він.

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Згадуючи про ту вечірку Кетрін Раян розповіла: «Щойно я увійшла, я побачила там Кортні Кардашян з принцесою Беатріс. Я одразу ж пішла до неї, бо знала цю жінку, бо я так захоплена родиною та реалітішоу. І вона була така чарівна і мила зі мною. На той час Кортні перебувала в бурхливих стосунках зі Скоттом Дисіком, стосунки пари то розпадалися, то знову поновлювалися, до того ж від нього в неї було троє дітей. Я сказала: „Тобі треба піти від Скотта“. Я мала рацію. А вона сказала: „Ну, як я можу це зробити? Він зараз у мене вдома“. А я сказала: „Не повертайся до дому — тобі треба піти від Скотта“.

Кортні Кардаш’ян / © Instagram Кортні Кардашян

«Вона така: „Ну, я навіть не знаю, з ким би я могла бути?“ А я така: „Може, з принцом Гаррі?“ Це було до Меган».

Залишається незрозумілим чи організувала комікеса побачення для Гаррі і Картні. Але добре відомо, що з Меган принц познайомився того ж 2016 року і їхній роман розвивався дуже стрімко.

Меган і Гаррі в день свого весілля / © Associated Press