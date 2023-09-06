До зустрічі з принцом: якою була королева Летиція до знайомства з королем Філіпом

Весною 2024 року король Філіп VI та королева Летиція відсвяткують двадцять років сімейного життя. Ми вирішили пригадати, якою була журналістка Летиція Ортіс до того, як познайомилася зі спадкоємцем іспанського трону.
Напередодні 51-річного дня народження Летиції ми зібрали для вас кілька архівних фотографій, щоб ви могли порівняти, якою майбутньою на той момент була королева і якою стала тепер.
До доленосної зустрічі з майбутнім чоловіком Летиція працювала журналісткою та телеведучою на телебаченні. На цьому фото телеведуча позує фотографу на знімальному майданчику.
А тут Летиція вже знайома зі спадковим принцом і притискає йому руку під час церемонії вручення премії принца Астурійського в Ов'єдо.
Цей кадр також було зроблено у студії, де ще зовсім молода Летиція сидить перед камерою. У неї стильна зачіска каре, а нігті не нафарбовані так само, як вона не фарбує їх і зараз.
А тут на фото Летиція разом із Феліпе присутні на концерті М.Ростроповича у Королівському театрі у Мадриді.
Є фото, де Летицію зазнімковано під час відвідування галаконцерту нового сезону TVE у студії Bunuel Studios у Мадриді.
А це 6 листопада 2003 року, день, коли іспанський королівський двір оголосив про заручини спадкового принца Феліпе та Летиції Ортіс. О 12:30 дня відбулися урочисті заручини. Феліпе подарував нареченій обручку з білого золота, а Летиція вручила Феліпе запонки з білого золота із сапфірами.
Нагадаємо, раніше ми згадували, якою була княгиня Шарлін до зустрічі із князем Монако Альбером II.
Читайте також: