Добірка фільмів для затишних осінніх вечорів

Осінь поступово завойовує позиції, а це означає, що час повертатись до гарної традиції – перегляду улюблених фільмів вечорами.

Редакція ТСН.ua разом з Київстар ТБ, спільною платформою онлайн-телебачення 1+1 media та Київстар, підготували добірку фільмів, які полюбились мільйонам глядачів у всьому світі та вже стали культовими.

Саме час згадати кіноісторії з улюбленими героями та насолоджуватись затишком осінніх вечорів.

Тепер знайти потрібний фільм з добірки буде ще зручніше − всі вони розміщені на окремій сторінці онлайн-платформи Київстар ТБ.

Правила виноробів

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Події фільму розгортаються під час Другої Світової війни в сиротинці Сент Клауд. Саме там виріс Гомер Веллс й іншого життя він ніколи не знав. Попри те, що хлопець вже повнолітній, він не збирається покидати притулок і успішно асистує лікарю Ларчу, маючи певні здобутки в акушерстві. Одного дня до них звертається за допомогою молода пара, зустріч з якою докорінно змінює життя Гомера. Герой вперше покидає сиротинець, щоб пізнати інше життя, про яке він багато мріяв.

Гордість та упередження

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Фільм, що вже став класикою світового кіно, постійно потрапляє в добірки найромантичніших стрічок. Знятий за сюжетом однойменного роману Джейн Остін, фільм повертає нас в епоху георгіанської Англії XVIII століття і занурює в справи сім’ї Беннетів. П'ять дочок містера і місіс Беннет не можуть успадкувати маєток та ферму, а тому доки пан Беннет живий, батьки намагаються вдало видати дівчат заміж, аби забезпечити їм заможне сімейне життя.

Одна з дочок, свавільна Елізабет, не поспішає з вибором чоловіка, адже переконана, що одружуватись потрібно тільки коли є велике кохання. Познайомившись з містером Дарсі, який приїхав в містечко провести літо в прилеглому замку, Елізабет зарікається ненавидіти цього зарозумілого чоловіка все життя.

Пенелопа

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Сучасна казка розповідає про долю Пенелопи Вілхерн, яка походить з аристократичного роду. Колись на її рід було накладено прокляття, що наступна дівчинка в сім’ї народиться зі свинячим п’ятачком замість носа. Протягом довгого часу в родині народжувались лише хлопчики, аж до появи Пенелопи.

Згідно з пророцтвом, побороти прокляття зможе лише щире кохання. Батьки дівчинки вирішують шукати для дочки нареченого. Та відбір виявився складним, адже більшість юнаків, побачивши обличчя Пенелопи, розбігалися. І так було доти, аж поки зачарована принцеса не познайомилась з Максом.

Хатіко: Вірний друг

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Фільм про Хатіко підкорив серця мільйонів і з 2009 року не припиняє збирати прихильників, входячи до переліку 250 кращих фільмів за версією IMDb. Стрічка стала екранізацією реальної історії дружби університетського професора та песика Хатіко й розповідає про силу відданості та любові, які непідвладні смерті.

Кохання на кінчиках пальців

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Романтична комедія розповідає історію Роуз Памфіль – юної дівчини, яка працює в магазині батька і заручена з найперспективнішим нареченим їхнього містечка. Здавалося б, розмірене та щасливе життя їй забезпечене. Але ж так хочеться побачити світ і стати чимось більшим, ніж ти є. Одного вечора дівчина дістає з вітрини чи не найдорожчий товар в магазині – друкарську машинку. Згодом, навчившись швидко друкувати, Роуз переїжджає до міста, де влаштовується секретаркою. Її бос-красень Луїс одразу відзначає талант своєї нової підлеглої в друкуванні і разом вони зможуть підкорити весь світ.

10 побачень

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Ебігейл − матір двох дітей, яких виховує сама. Після розлучення їй не вдається побудувати сімейне щастя, а всі спроби завершуються невдачею. Одного разу подруга організовує їй побачення і всіма силами просить подругу прийти. В барі Ебігейл знайомиться з Беном і вони круто проводять час. Їй та йому не щастить у коханні, а всі стосунки тривають не більше півроку. Новоспечена пара жартома вигадує перелік 10-ти речей, які потрібно встигнути зробити до розлучення і беруться втілювати усе в життя. Та згодом, несподівана звістка таки підштовхує пару спробувати побудувати серйозні стосунки і навіть створити сім’ю.

Якщо я залишусь

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У фільмі розповідається історія талановитої та юної дівчини Мії, життя якої схоже на казку: вона зростає в щасливій сім’ї, обожнює музику і грає на віолончелі, мріє про престижну освіту, а ще в неї закоханий справжній красень − гітарист зі шкільного рок-гурту Адам. Проте всі сподівання майбутньої музикантки безжалісно руйнує нещасний випадок. На зимовому шосе стається жахлива автокатастрофа, в якій гине сім’я дівчинки, а вона опиняється в комі.

Душа Мії, блукаючи коридорами лікарні і згадуючи минуле, вирішує − продовжувати жити і страждати від втрати, чи назавжди залишитись зі своїми рідними.

Він і Вона

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45 років тому вони зустрілись в паризькому барі – юні, безтурботні та вільні. Колись та випадкова зустріч стала початком великого кохання та створення сім’ї. Віктор − письменник-початківець, Сара − магістр з класичної літератури. У них обох було стільки спільного, скільки ж відмінного. Віктор йде з життя і тепер Сара розповідає неймовірну історію про те, що «кохання таки існує» і відверто ділиться тим, які виклики та труднощі пережила їхня пара, та що інколи відбувалося насправді за ідеальною романтичною картинкою.

Чого хочуть жінки

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Нік успішно працює в рекламній агенції і впевнений, що скоро його призначать новим керівником. Та самовпевненість чоловіка похитнулась, коли новим керівником стала молода та успішна Дарсі. Отримавши завдання дослідити товари для жінок, головний герой одразу приступає до справи. Але після невдалого експерименту чоловік усвідомлює, що відтепер чує всі думки, які вирують в головах жінок його міста. Та чи допоможе ця суперздатність зрозуміти, чого насправді хочуть жінки та як знайти справжнє кохання?

Одержимість

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Метью – молодий, успішний банкір з Чикаго. Ось вже три місяці він зустрічається з Лізою – дівчиною, у яку понад усе закоханий. Здавалося б, доля прихильна до Метью і йому пропонують роботу в Нью-Йорку. Переїжджати він планує разом з коханою і залишилось дочекатись її відповіді. Та раптом Ліза безслідно зникає, залишаючи в душі хлопця невиліковну рану. З того часу минає два роки і Метью повертається в район, де жив раніше й планує одружитись з іншою. Приїхавши зі своєю нареченою до Нью-Йорку, в одному з ресторанів він помічає дівчину, дуже схожу на Лізу. Його почуття повертаються з новою силою і, втративши голову, Метью вирішує стежити за красунею і з’ясувати, хто ж вона насправді.

Ідеальні незнайомці

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Італійська комедія розповідає історію друзів дитинства, які вирішили зібратись на вечерю та поділитись новинами зі свого дорослого життя. Після того, як всі теми для обговорення завершилися й стало дещо нудно, компанія вирішила, як у юності, зіграти в гру «Правда чи брехня». Тільки правила стали складнішими – всі повідомлення, отримані впродовж гри на телефон, їм доведеться читати вголос, а на дзвінки відповідати по гучномовцю. Така відвертість призвела до несподіваних наслідків і стала загрозою багаторічній дружбі.

1+1 | Недоторканні

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Парижанин Філіп – аристократ та інтелектуал. Усе своє життя він був забезпеченою людиною і жив за правилами етикету та за чітким розпорядком дня. Після невдалого польоту на параплані він отримав важку травми і у нього відмовили ноги. Будучи прикутим до візка, Філіп зовсім втрачає інтерес до життя. Вкотре обираючи собі няньку, які довго не затримуються, Філіп неочікувано вирішує взяти на роботу грубого хлопця Дріса, який нещодавно вийшов з в’язниці. Заради експерименту Філіп вмовляє його залишитись працювати на місяць і з цього моменту для обох чоловіків розпочинається справжня пригода, що радикально змінює їхні життя.

Шоколад

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Солодкий, зігріваючий, пристрасний та пікантний шоколад – у центрі цієї історії. Віанн – не просто майстриня-шоколатьє, вона – чарівниця. Разом з шестирічною донькою Анук вони подорожують Європою, слідуючи за північним вітром. І одного разу він приводить дівчат у віддалене поселення. Містяни, неймовірно релігійні та закриті до нового, не відразу приймають Віанн. Адже жінка не соромиться носити яскравий одяг, не є релігійною та взагалі – інша. Тим часом до містечка прибуває табір ромів із красунчиком Ру. Між ним та Віанн одразу ж спалахує пристрасть. Чи зможе Віанн завоювати любов містян та чи зможе нарешті зупинитися тут назавжди, відпустивши північний вітер?

Красуні в Парижі

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11 чарівних та непередбачуваних парижанок діляться своїми почуттями, історіями і секретами. Усі вони абсолютно різні: хтось фанатично будує кар’єру, хтось погрузнув в побутових справах, хтось – намагається налагодити сімейні стосунки. Кожна з цих жінок прекрасна, але жодна з них – не відповідає стереотипам і шаблонам. А єдине, що їх об’єднує − кохати і бути коханими, попри все.

Один день

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Випускний в університеті, диплом і омріяне доросле життя. Саме в цей день відомий на курсі ловелас Декстер звертає увагу на свою однокурсницю Емму. Щаслива дівчина, що була закохана в свого харизматичного однокурсника, проводить з ним залишок ночі, а вранці вони прощаються. У кожного з них своя дорога і всі роки їхні життя йтимуть паралельно. Єдине, що їх об’єднуватиме – один день, річниця їхнього знайомства, коли вони обов’язково зустрічатимуться.

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