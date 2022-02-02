Добре повеселилися: як принц Чарльз із дружиною Каміллою зустрічали Новий рік у Китайському кварталі

Добре повеселилися: як принц Чарльз із дружиною Каміллою зустрічали Новий рік у Китайському кварталі

Принц Чарльз та герцогиня Камілла вчора відвідали Китайський квартал у Лондоні, де проходили святкування Нового року.

1 лютого на зміну року Білого Металевого Бика прийшов рік Синього Водяного Тигра, який триватиме від 1 лютого 2022 року до 23 січня 2023 року. Принц Уельський та його дружина зустріли рік Тигра у Китайському кварталі Лондона, де відбувалися масові святкування.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Getty Images

Герцогиня Камілла одягла червону сукню та коротке чорне кейппальто, а на шиї у неї висів червоний шарф. Такий самий був і у Чарльза, принц був також у синьому костюмі, світлій сорочці та у краватці з принтом.

Чарльз та Камілла пройшлися через Чайнатаун, відвідали місцевий супермаркет та китайський ресторан. Потім принц Чарльз приєднався до розмови з членами місцевого співтовариства про злочини на ґрунті ненависті щодо китайців та ширших спільнот Східної та Південно-Східної Азії. А Камілла відвідала Китайський інформаційний та консультаційний центр, де зустрілася з поліцейськими, імміграційними працівниками та клієнтами, повідомляє People.

Пріор до цього знімаючий дисплей, їх Royal Highnesses були наполегливі до проникнення Sleeping Lions. #LunarNewYear pic.twitter.com/gI85APMIeM — The Prince of Wales та The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 1, 2022

Востаннє подружжя відвідувало Чайнатаун 2015 року. Раніше принц Чарльз виступив із заявою для тих, хто святкує Китайський Новий рік.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Getty Images

Також читайте Зробив крок назустріч: принц Чарльз відчайдушно намагається налагодити стосунки з Меган та Гаррі

"Ми з дружиною хотіли б побажати щасливого, здорового та процвітаючого Нового року всім жителям Китаю та всім, хто святкує новий місячний рік у всьому світі", — сказав він. "Оскільки ми вступаємо в рік Тигра, відомий своїми сміливими діями та прагненням до викликів та пригод, я сподіваюся, що весь світ зробить цей рік роком дій. Давайте разом створимо найкраще майбутнє для всіх наших дітей, змінивши наш спосіб життя. І будемо працювати, щоб бути в гармонії з природою та планетою", — сказав у своєму зверненні майбутній король.

Happy #LunarNewYear !



До цього року тигер, Принці Wales і Субота Cornwall відпочивають в Chinatown today, де їх met members of the local community and visited some of fantastic businesss located in this busy area of London. pic.twitter.com/DtPwO4o9Fh — The Prince of Wales та The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) February 1, 2022

Читайте також: