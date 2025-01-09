Добре проводять час: кронпринцеса Швеції Вікторія поділилася новою сімейною фотографією

Сім'я провела зимові свята у горах.
Кронпринцеса Швеції Вікторія поділилася новою сімейною фотографією зі своєї лижної подорожі. На фото вона позувала з чоловіком принцом Даніелем та їхніми двома дітьми — принцесою Естель та принцом Оскаром.
Кронпринцеса Вікторія підписала фотографію словами "God fortsättning!", що буквально перекладається як "Гарне продовження" — поширений шведський вислів, що означає "Насолоджуйтесь залишком курортного сезону".
Сім'я позувала на лижах та у спеціальних спортивних костюмах. Усі вони також були у шоломах та окулярах.
Також після Нового року нове фото дітей опублікував королівський двір Данії. 8 січня молодші діти короля Данії Фредеріка Х та королеви Мері — близнята принц Вінсент та принцеса Жозефіна, відсвяткували свій 14-й день народження.
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