Добре проводять час: кронпринцеса Швеції Вікторія поділилася новою сімейною фотографією

Кронпринцеса Швеції Вікторія поділилася новою сімейною фотографією зі своєї лижної подорожі. На фото вона позувала з чоловіком принцом Даніелем та їхніми двома дітьми — принцесою Естель та принцом Оскаром.

Кронпринцеса Вікторія підписала фотографію словами "God fortsättning!", що буквально перекладається як "Гарне продовження" — поширений шведський вислів, що означає "Насолоджуйтесь залишком курортного сезону".

Сім'я позувала на лижах та у спеціальних спортивних костюмах. Усі вони також були у шоломах та окулярах.

Також після Нового року нове фото дітей опублікував королівський двір Данії. 8 січня молодші діти короля Данії Фредеріка Х та королеви Мері — близнята принц Вінсент та принцеса Жозефіна, відсвяткували свій 14-й день народження.

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