"Добре, що понеділок настав": пес Патрон показав підписникам нову світлину

Пес-сапер Патрон потішив фоловерів своїм новим знімком. На ньому красень-собака позує, сидячи на дивані. Він мудрим поглядом дивиться в об'єктив фотокамери.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"І знову понеділок. Але добре, що ви читаєте цей текст, добре, що понеділок настав. Не добре те, що коїться у світі. Може, то якісь гігантські черепахи хвилюють море, а море хвилює атмосферу, і всім, хто мав проблеми з головою - стає ще гірше?

Погодьтеся, що зараз нас вже нічим здивувати. Хоча впевнений, що у долі є ще в запасі якісь дивовижні повороти.

Може бути і гірше. Але може бути і краще. Я обираю другий варіант. Чого вам всім і бажаю. Піднімаємо носики. Як мінімум, для цього лизька. Всім бадьорий лизь", - написав Патрон.

Ще він виклав дві фотографії. На одній із них пес зазнімкований на руках у чоловіка в піджаку, а на іншій – у чоловіка у формі.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Я на руках у пана в костюмі vs я на руках у людини в формі. Нічого не можу з собою зробити: найкомфортніше я себе почуваю серед хлопців в формі: ДСНС, ЗСУ та інші. Розумію жінок, яким подобаються чоловіки в формі", - зазначив собака.

Нагадаємо, пес Патрон показав, як бавився на природі.

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