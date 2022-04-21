Добре влаштувалися: що відомо про чоловіків Марії Воронцової — таємної доньки Путіна

Кожен із обранців дочок російського президента, моментально стає не лише успішним бізнесменом, але також і власником елітного житла та машин.

Особи дітей Путіна завжди ретельно ховалися і якби, на початку своєї кар'єри, він не засвітив Марію та Катерину на кількох знімках, можливо, ніхто б зовсім не знав про їхнє існування. Прізвища у дівчат різні, на публічних заходах з сім'єю вони ніколи не з'являлися, де живуть невідомо. Також майже нічого не відомо про їхнє особисте життя.

Володимир Путін із дочками / Getty Images

Проте з початком повномасштабної війни в Україні світ почав більше цікавитися особистостями дітей російського президента, тому стало випливати багато подробиць, особливо після того, як на Марію Воронцову та Катерину Тихонову наклали санкції. Також стало відомо, що під санкції потрапили і їхні передбачувані чоловіки.

Проте, насправді, не відомо чи були дівчата одружені зі своїми обранцями офіційно. Але однозначно те, що першим співмешканцем Марії Воронцової був нідерландець Йорріт Йост Фаассен. На батьківщині в пресі про чоловіка часто пишуть як про "зятя Путіна". Нібито пара жила у пентгаусі у Ворсхотені, який вони згодом продали 2021 року. Все, що стосується "зятя Путіна", оповите таємницею: в Інтернеті він не має сторінок, а також дуже дивує його колосальна кар'єра в Москві та дороге життя.

Вже 2010 року чоловік жив у Москві та у 30-річному віці обіймав дуже високу посаду топменеджера компанії "Газпром", підтверджує це неприємна історія — на Фаассена напали на вулиці. У Москві в районі розважального центру "Європарк" нідерландця підрізали одразу два автомобілі, машину та його самого побили. Цей інцидент змусив багатьох припустити, що Йоріт зять когось дуже важливого. Сам чоловік підтверджував, що одружений з росіянкою, але хто вона ніколи не говорив.

Йоріт Фаассен, колишній чоловік Марії Володимирівни Воронцової / pngreal.com

Згідно з розслідуванням видання Follow the Money, познайомилися Марія та Йорріт у Нідерландах у середині 2000-х років, коли вона там навчалася. Дівчині тоді було близько 20 років, а її обранцеві близько 25. Швидше за все, пара таки була одружена, адже Марія деякий час підписувалася прізвищем Фаассен. У Росію вони переїхали приблизно 2006 року і в цей час голландець одразу почав жити на широку ногу: машини преміум класу, квартири, відпочинок. У цих стосунках у пари народився син, але його ніхто не бачив.

Також видання зазначає, що влітку 2008 року Йорріт та Марія влаштовували прийом в одному із замків Вассенаара – фешенебельного передмістя Гааги. Очевидці розповідали, що батьків на святі не було, але можливо саме цей захід і був їхнім весільним святкуванням.

Відповідно до спільного розслідування видань "Медуза" та "Настоящее время", до 2014 року Фаассен та Воронцова кілька місяців на рік жили в Нідерландах. Однак після того, як над Донбасом був збитий малайзійський Boeing 777, Путін нібито наполіг, щоб його дочка з дитиною жили в Росії, тому до Москви на ПМП перебрався і її чоловік.

За яких обставин і коли пара розлучилася невідомо, проте голландець продовжує жити в Москві, ймовірно, щоб спілкуватися з дитиною.

Зараз у Воронцової вже нові стосунки – її обранець Євген Нагорний. Судячи з соцмереж, він зовсім не з елітної сім'ї московських олігархів. Євгену 33 роки і він на кілька років молодший за Марію, закінчив Московський фінансово-юридичний університет. Познайомила пару подруга Марії – лікарка-кардіологиня Олеся Сагайдак, з якою Путіна товаришує багато років та навчалися разом у МДУ.

Євген Нагорний та Марія Воронцова

Згідно з розслідуванням російських ЗМІ, Олеся та Нагорний однокласники, вони навчалися в московській школі 626 і саме вона познайомила пару. Імовірно, це сталося одразу після розлучення Путіної з Фаассеном, адже 2017 року у Марії та Євгена вже народилася спільна дитина, а 2019 року пара вперше засвітилася в Мережі на розкішному італійському весіллі тієї ж Олесі Сагайдак.

На весілля Марія та Євген прийшли як пара, сиділи поруч, танцювали разом. Це відео єдиний доказ їхнього зв'язку, а опублікувало його весільне агентство Celebrate It!, ймовірно не підозрюючи, що на ньому зазнімкована доньку Путіна.

Євген Нагорний та Марія Воронцова / скриншот з відео

Євген Нагорний та Марія Воронцова / скриншот з відео

Відомо, що Нагорний, як і попередній чоловік Марії Воронцової, дуже різко став успішним мільйонером, який може собі дозволити елітне житло у центрі Москви, дорогі машини та відпочинок. Також новий зять Путіна починаючи від 2016 року обіймав керівні посади у кількох компаніях.

Євген Нагорний та Марія Воронцова / скриншот з відео

Євген Нагорний та Марія Воронцова / скриншот з відео

Євген Нагірний на весіллі Олесі Сагайдак / celebrateitnow

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