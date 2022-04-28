"Добро завжди перемагає": 4 серія мультфільму для дітей про війну РФ в Україні

"Добро завжди перемагає": 4 серія мультфільму для дітей про війну РФ в Україні

Українські кріейтори продовжують давати відсіч маніпулятивній дезінформації, яку розповсюджує РФ, та зрозумілою для дітей мовою розповідати про війну в Україні.

Так, "1+1 media", як один з найбільших медіахолдингів у Східній Європі, спільно з Київською Анімаційною студією "Карандаш", Анімаград та Мамахохотала розробили 4 серію з циклу "Добро завжди перемагає". У новому епізоді автори розповідають діткам про важливість прояву цінностей та людяності навіть у найскладніші часи.

Крім того, у новій серії творці акцентують увагу глядачів на важливості підтримки тих, хто цього потребує найбільш, або ж не може самостійно подбати про себе. Зокрема, йдеться про беззахисних тварин, які в умовах війни залишаються без прихистку.

Проєкт наразі доступний українською, російською, англійською мовами та перекладатиметься на інші.

"Разом з ідейними партнерами ми продовжуємо тримати опір на інформаційному фронті та створювати дитячий контент у тому числі. Для того, аби не лише боротися з відвертою пропагандою рф, яка націлена на найменших росіян, але й допомагати дорослим знаходити правильні слова для своїх дітей під час роз’яснення подій, які відбуваються в Україні. А також завдяки анімаційному контенту прищеплювати справжні людські цінності", – коментують в медіагрупі.

Сервісними роботами з анімації та втіленням творчих задумів продюсерів та режисерів займається Київська Анімаційна студія "Карандаш", яка працює на ринку від 2016 року. Загалом над реалізацією проєктів студії працює 73 художники та аніматори.

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