"Добро завжди перемагає": українські кріейтори розробили мультфільм для дітей про війну Росії в Україні

"Добро завжди перемагає": українські кріейтори розробили мультфільм для дітей про війну Росії в Україні

Українські компанії 1+1 media, Анімаград та Мамахохотала розробили мультфільм "Добро завжди перемагає", в якому розповідається історія про війну РФ на території України.

Автори зазначають, що не змогли пройти повз маніпуляції фактами подій в Україні та відвертої пропаганди, яка націлена на найменших росіян і активно застосовується владою навіть для такої аудиторії.

"Зараз час, коли ми не лише захищаємо кордони, міста, стоїмо на варті безпеки та життя. Час, коли нам важливо тримати фронт інформаційний. І говорити з кожною аудиторією тією мовою, яку вона почує і зможе зрозуміти. Цей мультфільм – відповідь на маніпулятивну дезінформацію, яку розповсюджує та насаджує РФ. Мультфільм буде зрозумілий дітям від 3 років і допоможе дорослим знайти слова, щоб пояснити те, що відбувається”, – розповідають автори.

Мультфільм "Добро завжди перемагає" створений медіахолдингом 1+1 media, студіями Анімаград та Мамахохотала 2022 року. Проєкт доступний українською, російською та англійською мовами і перекладатиметься іншими.