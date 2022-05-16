Зарі Тіндалл виповнилося 41: десять цікавих фактів про старшу онуку королеви Єлизавети II

15 травня своє 41-річчя відсвяткувала дочка принцеси Анни і онучка королеви Єлизавети II - Зара Тіндалл.

Зара Тіндалл не так популярна, як інші члени британської королівської сім'ї і є аж двадцять першою в лінії успадкування престолу. Ось декілька цікавих фактів із її біографії.

Принцеса Анна і Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

1. Зара народилася 15 травня 1981 року і є єдиною дочкою принцеси Анни та її першого чоловіка, капітана Марка Філліпса. На момент свого народження була на 6-му місці в порядку престолоуспадкування. У неї є старший брат Пітер.

2. Зара навчалася в привілейованій приватній школі в Гордонстоні, в Шотландії. У шкільні роки займалася хокеєм, легкою атлетикою і гімнастикою.

3. Закінчила Ексетерський університет (як і її старший брат) за фахом "Фізіотерапія", обравши спеціалізацію "фізіотерапія коней". Цих тварин Зара обожнює, навіть зараз часто їздить верхи і бере участь у різних змаганнях.

Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

4. Зара одружена з регбістом Майком Тіндаллом, гравцем клубу "Глостер" і національної збірної Англії, володарем Кубку світу 2003 року. Їхні заручини відбулися 21 грудня 2010 року. Вони познайомилися на чемпіонаті Кубку світу з регбі 2003 року в Австралії, познайомив пару двоюрідний брат Зари – принц Гаррі.

Зара і Майкл Тіндалли / Фото: Associated Press

5. Королівське весілля відбулося 30 липня 2011 року в церкві Кенонгейт в Единбурзі, Шотландія. Через професійну кар'єру в кінному спорті Зара вирішила залишити дівоче прізвище Філліпс.

6. 2014 року у подружжя народилася перша дочка Міа Грейс Тіндалл. 2016 року Зара перенесла два викидня. Свою другу дитину – дочку Олену Елізабет Тіндалл – Зара народила в червні 2018 року. Третя дитина пари з'явилася на світ 21 березня 2021 року в сімейному будинку пари в Глостерширському маєтку. Зара народила сина. Хлопчика назвали Лукас Філіп Тіндалл, він посів двадцять друге місце в порядку спадкування британського престолу.

Старша дочка Зари Тіндалл - Міа / Фото: Associated Press

7. Зара стала першим членом королівської сім'ї, яка з'явилася в рекламі. 2007 року вона знялася в рекламі Land Rover.

8. Слідуючи кроками своїх батьків, Зара Тіндалл також стала наїзницею. Разом зі своїм конем Тойтауном Зара завоювала золоті медалі в особистій та командній першості на чемпіонаті Європи з триборства 2005 року в Бленхеймі, а також золоту медаль в особистій і срібну в командній першості на чемпіонаті світу з триборства в Аахені. 31 липня 2012 року стала володаркою срібної медалі на змаганнях з кінного спорту на літній Олімпіаді 2012 року в Лондоні.

Зара Тіндалл / Фото: Associated Press

9. Як старша онучка королеви Єлизавети II Зара часто бере участь у багатьох благодійних заходах. Вона підтримує фонд INSPIRE, чиї дослідження спрямовані на підтримку та лікування травм спини. Вона також надає допомогу дітям, хворим на рак. 2005 року її вечірня сукня від Moschino, в якій вона була на прем'єрі фільму "Фаворит" була продана на аукціоні, а виручені кошти були спрямовані до фонду допомоги жертвам цунамі. 2006 року вона брала участь у збиранні пожертвувань для членів сімей працівників, загиблих під час теракту 11 вересня 2001 року.

Зара Тіндалл у сукні Moschino / Фото: Getty Images

10. Зара займається випуском власної лінії одягу для верхової їзди для компанії Musto, запуск якої відбувся 2010 року.

Зара Тіндалл з чоловіком / Фото: Associated Press

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