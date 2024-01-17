Дочці Зари та Майка Тіндалл виповнилося 10 років: чому у Мії немає титулу

При народженні дівчинці не було надано королівського титулу через рішення, ухвалене її бабусею принцесою Анною кілька десятиліть тому.

Коли принцеса Анна народила своїх дітей 1977 року (сина Пітера) та 1981 року (дочка Зару), вони з її тодішнім чоловіком Марком Філліпсом вирішили, що їхні діти не матимуть королівських титулів Їхніх Королівських Високостей, тому ні Зара та Пітер не стали принцесою та принцом.

Принцеса Шарлотта та Міа Тіндалл / Фото: Getty Images

Це правило поширилося і на дітей Пітера і Зари: у Пітера є дочки Саванна та Айла від його колишньої дружини Отем Келлі, а у Зари та її чоловіка Майка Тіндалла – дочки Міа, Лена та син Лукас.

Ніхто з них не має королівських титулів, проте вони зберегли своє місце в лінії спадкування: 10-річна Міа нині посідає 22-е місце в черзі на престол.

Міа Тіндалл / Фото: Getty Images

Як повідомляє express, у нещодавньому випуску подкасту Total Sport, який вів Роб Берроу, Зара висловила подяку за рішення матері не давати їй титул. Тому що це виявилося благословенням, оскільки вона змогла прожити життя на своїх власних умовах.

"На мій погляд, мені, очевидно, дуже пощастило, що моя мати не дала нам жодних титулів, тому я дуже вдячна їй за це", — сказала тоді Зара.

Зара і Майк Тіналл з дочками / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями Зара і Майк відвідали прем'єру фільму "Шість націй: Повний контакт" у Frameless у британській столиці.

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