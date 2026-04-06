Дочка Гаррієт Сперлінг - нареченої сина принцеси Анни - вперше відвідала великодню службу з королівською сім'єю

Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Реклама

Це була перша великодня служба для Гаррієт Сперлінг у ролі майбутнього члена британської королівської родини.

Також уперше публіка побачила і її 15-річну доньку від попереднього шлюбу — Джорджину. Юна леді була заскочена зі своїми новими зведеними сестрами — Айлою та Саванною Філліпс — дітьми Пітера Філліпса, який у червні цього року зіграє весілля з Гаррієт Сперлінг.

Дівчинка йшла поряд із Саванною і мала скромний вигляд. Одягнена вона була у синій короткий жакет із золотими ґудзиками та бежеву максіспідницю, яку поєднувала із замшевими балетками.

Реклама

Джорджіна Сперлінг із Саванною та Айлою Філліпс / © Getty Images

Її мати Гаррієт у цей святковий день одяглася в блузку в горошок небесно-блакитного кольору від Beulah London з бантиками на грудях і баскою, і спідницю від цього бренду довжини міді. Вона носила капелюх Jane Taylor London, прикрашений бантом і клатч Emmy London, взула туфлі Emmy London і завершила свій елегантний образ сережками-кільцями з перлами та діамантами від Kiki McDonough.