Дочка Кейт та Вільяма – принцеса Шарлотта – може отримати новий титул від короля Чарльза III

Передбачається, що 7-річній принцесі Шарлотті буде вручено один із найвищих титулів у королівській родині на знак емоційної данини до королеви. Йдеться про титул герцога та герцогині Единбурзьких – один із найвищих титулів у королівській родині. Раніше цей титул передбачалося одержить молодший брат короля Чарльза, принц Едвард. Але тепер король вирішив, що титул буде передано принцесі Шарлотті, щоб зберегти титул у прямій лінії наступності, повідомляє express.co.uk.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт / Фото: Associated Press

Офіційно поки що про це рішення не оголошено, але, як повідомляють джерела, такі обговорення ведуться.

"Це був би гідний спосіб вшанувати пам'ять королеви, яка, звичайно ж, мала титул герцогині Единбурзької, і спосіб для Його Величності вшанувати лінію спадкоємності", - каже інсайдер.

Принцеса Шарлотта – друга дитина принца та принцеси Уельська і є третьою у лінії наслідування трона після свого батька та брата Джорджа. Крім того, статус Шарлотти має історичне значення, оскільки вона є першою жінкою-членом королівської родини, чиє місце в лінії спадкоємності не перевершить її молодший брат Луї.

Принцеса Шарлотта з братом Луї / Фото: Associated Press

"Тому конституційно важливо, щоб Шарлотті було надано такий відповідний титул, тому що не виключено, що вона вступить на престол, якщо, наприклад, у принца Джорджа не буде дітей", — каже експерт. Або принц Джордж з якоїсь причини відмовиться від трону, як це зробив, наприклад, дядько королеви Єлизавети II — король Едуард VIII.

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Нагадаємо, раніше після смерті принца Філіпа вважалося, що графиня Уесекська отримає титул герцогині Единбурзької, якщо принц Едвард стане герцогом Единбурзьким, успадкувавши титул від свого покійного батька. Говорили навіть, що такою була остання воля принца Філіпа. Титул герцогині Единбурзької не використовувався від того часу, як королева Єлизавета II зійшла на престол 1952 року, вона носила титул герцогині від 1947 року – перші п'ять років шлюбу з принцом Філіпом.

Герцог Единбурзький Філіп і королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Після смерті своєї матері король Чарльз III успадкував титул свого батька і тепер може передати його комусь із численних родичів.

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